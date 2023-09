Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

swype neu mit monatlicher Roaming-Flatrate und 5G in der Schweiz inklusive



27.09.2023 / 09:00 CET/CEST



Mit swype profitieren die «Swypenden» von einem einzigartigen Angebot, das jederzeit volle Transparenz bei den Tarifen, volle Kostenkontrolle und ein konkurrenzlos einfaches digitales Erlebnis bietet.

Neu bietet swype ab sofort den «swype Europe» Tarif für unlimitierte Daten und Anrufe in der Schweiz sowie mit Roaming in 41 Ländern, inklusive USA und Kanada.

Zudem: ab sofort surfen alle «Swypenden» (neu- und bestehende Kundinnen und Kunden) mit 5G und profitieren dabei vom grössten 5G-Netz der Schweiz - ohne Mehrkosten.

Und: Die Leistungen der swype Tages-Optionen für internationale und Roaming-Verbindungen werden ausgebaut. Es gibt mehr Leistung zum gleichen Preis. «Mit swype bieten wir dank maximaler Transparenz und Kostenkontrolle ein Sorglos-Angebot. Dank der einfachen Flatrates und der rein digitalen Aktivierung und Deaktivierung der Tarife gibt es keine Überraschungen. Daher ist swype insbesondere bei der jungen, kostenbewussten und digital affinen Generation sehr beliebt», sagt Stefan Fuchs, designierter Chief Consumer Officer - Flanker Brands. «Und wir freuen uns besonders, dass wir ihnen neu eine monatliche Schweiz- und Roaming-Flatrate sowie Surfen mit 5G-Speed ohne Zusatzkosten auf dem grössten 5G-Netz der Schweiz anbieten können». Das bisherige swype Angebot wird ab sofort mit dem neuen Monatstarif «swype Europe» ergänzt. Dieser bietet für CHF 34.95/Mt. unlimitiertes Surfen und Telefonieren in der Schweiz und mit Roaming in 41 Ländern inklusive den USA und Kanada1). Bei den Monatstarifen «swype Swiss», «swype Surf» sowie «swype Europe» surfen Swypende neu und ab sofort automatisch mit 5G und profitieren dabei vom grössten 5G-Netz der Schweiz. Für kürzere Auslandtrips eignet sich die Tages-Option «swype Roaming». Darin inkludiert sind unlimitierte Roaming-Anrufe und -Daten in neu 411) statt wie bisher 25 Ländern für CHF 3.-/Tag. Mit «swype International» telefonieren Swypende aus der Schweiz in neu 382) statt wie bisher 25 Länder für CHF 2.-/Tag. Ungewollte Zusatzkosten entstehen für Kundinnen und Kunden nicht, da alle buchbaren Angebote von swype unlimitiert sind. Dank eSIM bleibt das komplett digitale Onboarding von swype kinderleicht. 5 Minuten reichen, um die Bestellung vorzunehmen und los zu «swypen»: App downloaden ( Apple Store / Google Play Store ), eSIM auf dem Gerät anfordern, Identität in der App digital bestätigen, den gewünschten Tarif wählen und sicher mit TWINT oder Kreditkarte bezahlen. Auch sonst bietet swype ein komplett digitales Nutzererlebnis: Tarife wechseln, mit dem Kundendienst chatten oder den Tarif mit einem «swype» beenden - alles wird direkt in der App gemacht. swype ist «Mobile. Just better». Pressemitteilung (PDF) swype.ch

media@sunrise.ch

0800 333 000 _________________ 1)Andorra, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Färöer Inseln, Finnland, Frankreich, Gibraltar, Griechenland, Grönland, Irland, Island, Italien, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, San Marino, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Zypern 2)Andorra, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Färöer Inseln, Finnland, Frankreich, Gibraltar, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Puerto Rico, Rumänien, San Marino, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Zypern



