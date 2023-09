Nach Abschluss der Testphase hat Solplanet das Programm zunächst in Deutschland gestartet. Weitere europäische Märkte sollen folgen. Installateure erhalten für ihre Treuepunkte neben Produkten auch Schulungen oder Zertifizierungen.Der Photovoltaik-Systemtechnik-Hersteller und -Vertreiber Solplanet hat ein Loyalty-Programm für Installateure namens Solplus gestartet. Gesammelte Treuepunkte können in kostenlose Produkte sowie in Schulungen, Zertifizierungen für Installateure oder Besuchen der Solplanet Factory eingelöst werden. Installateure können sich selbstständig auf der Solplanet-Plattform anmelden. ...

