Offenbach am Main (ots) -Ein großer Hebel bei der notwendigen Transformation der Wirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit ist die Wiederverwendung gebrauchter Rohstoffe. Um Unternehmen dabei zu unterstützen, Prozesse für eine effiziente Kreislaufwirtschaft zu entwickeln, hat das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen gemeinsam mit der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) das Förderprodukt Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben von Technologien für eine effiziente Kreislaufwirtschaft ins Leben gerufen. Bis zum 13. Oktober können Unternehmen jeglicher Größe mit Sitz oder Betriebsstätte in Hessen Förderanträge mit einer entsprechenden Vorhabenbeschreibung einreichen. Bis Ende 2024 stehen dafür sieben Millionen Euro zur Verfügung.Unter dem Stichwort "Kreislaufwirtschaft" ist hierbei die Rückführung bereits genutzter Rohstoffe in den Produktionsprozess gemeint. So werden bereits genutzte Produkte nicht zu Abfall, sondern als Ressource verstanden, die im Laufe der Wertschöpfungskette lange und mehrfach Verwendung finden."Wir müssen noch verantwortungsvoller mit unseren begrenzten Ressourcen umgehen, damit die Transformation der Wirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit gelingt. Daher freut es mich sehr, dass wir gemeinsam mit dem Land, im Rahmen des Klimaplans Hessen, ein Programm aufgesetzt haben, das Unternehmen dabei unterstützt, innovative Ideen zu entwickeln. Genau das ist die Kernaufgabe einer Förderbank", so Dr. Michael Reckhard, Mitglied der WIBank-Geschäftsleitung."Immer noch werden zu viele Rohstoffe im Abfall entsorgt, statt sie aufzubereiten", sagte der Minister. "Eine konsequente Kreislaufwirtschaft kann Treibhausgas-Emissionen vermeiden, die Abhängigkeit von Importen verkleinern und Preisschwankungen ausgleichen. Es gibt viele Ideen dazu, es geht aber darum, sie umzusetzen: wir helfen ihnen auf dem Weg zur Marktfähigkeit", so Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir.Gefördert werden Forschungs- und Entwicklungsvorhaben von Unternehmen auf dem Gebiet der industriellen Forschung oder der experimentellen Entwicklung. Beispiele von förderungsfähigen Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sind:- Entwicklung von Technologien für das Schließen von Stoffkreisläufen (Sortier- und Recyclingtechnologien)- Erhöhung des Rezyklateinsatzes- Schaffung weiterer innovativer Lösungen für den Übergang hin zu einer Kreislaufwirtschaft