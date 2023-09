Der US-Energiekonzern OGE Energy Corporation (ISIN: US6708371033, NYSE: OGE) zahlt eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,4182 US-Dollar aus. Im Vergleich zum Vorquartal (0,4141 US-Dollar) ist dies eine Erhöhung um rund 1 Prozent. Nach Firmenangaben wurde damit 17 Jahre in Folge die Dividende angehoben. Die Auszahlung für das vierte Quartal erfolgt am 27. Oktober 2023 (Record date: 10. Oktober 2023). ...

