GfK: Stimmung der deutschen Verbraucher sinkt

Die Stimmung der deutschen Verbraucher ist weiter belastet von der hohen Inflation aufgrund stark steigender Lebensmittel- und Energiepreise. Die Konsumforscher der GfK ermittelten für Oktober einen Rückgang ihres Indikators für das Konsumklima um 0,9 Punkte auf minus 26,5 Zähler von revidiert minus 25,6 (zunächst: minus 25,5) im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf minus 26,0 Punkte erwartet.

Ifo-Beschäftigungsbarometer im September gesunken

Die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen in Deutschland hat im September einen Dämpfer erfahren. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer sank auf 95,8 Punkte von 97,0 im August. Das ist der niedrigste Wert seit Februar 2021. "Der robuste Aufbau an Beschäftigung der letzten Monate ist zum Erliegen gekommen", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Wegen fehlender Aufträge werden freiwerdende Stellen eher zurückhaltend nachbesetzt."

Gewinne in Chinas Industrie steigen im August

Die Industrieunternehmen in China haben im August wieder mehr verdient. Die Industriegewinne stiegen um 17,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, nachdem sie im Juli um 6,7 Prozent gefallen waren, wie die Statistikbehörde des Landes mitteilte. In den ersten acht Monaten des Jahres sanken die Gewinne jedoch um 11,7 Prozent. Bis Juli waren sie um 15,5 Prozent eingebrochen.

Scholz fordert entschlossenes Handeln zum Eindämmen von ungewollter Migration

In der Diskussion um die Eindämmung ungewollter Migration hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ein entschlossenes Handeln gefordert. Es müssten nun die richtigen Dinge getan werden, "damit die Bürgerinnen und Bürger uns vertrauen, dass wir in einer solchen Situation die Lage im Griff haben", sagte der Regierungschef nach Informationen der Süddeutschen Zeitung in einer Sitzung der SPD-Fraktion im Bundestag.

Britische Innenministerin stellt UN-Flüchtlingskonvention infrage

Die britische Innenministerin Suella Braverman hat in einer Rede die heutige Relevanz der Genfer Flüchtlingskonvention infrage gestellt. Die 1951 verfasste Konvention sei zwar damals ein "unglaublicher Erfolg" gewesen, doch 70 Jahre später sei es an der Zeit zu hinterfragen, ob sie "für unsere moderne Zeit geeignet ist oder Reformen braucht", sagte Braverman bei einer Veranstaltung der konservativen Denkfabrik American Enterprise Institute in Washington.

London verdächtigt Ex-Wirecard-Vorstand Marsalek der Spionage für Moskau

Der wegen des Wirecard-Skandals abgetauchte Ex-Manager Jan Marsalek soll laut britischen Ermittlern Teil eines Spionagenetzwerks für Russland gewesen sein. Sein Name taucht in einer Anklageschrift der britischen Strafverfolgungsbehörden gegen eine Gruppe von Bulgaren auf. Demnach sollen die drei Männer und zwei Frauen zwischen Ende August 2020 und Februar 2022 als Teil eines aus Großbritannien operierenden Netzwerks gemeinsam mit "einer anderen Person namens Jan Marsalek und anderen Unbekannten" Informationen für Russland gesammelt haben.

Kompromissvorschlag in Haushaltsstreit in den USA vorgelegt

Wenige Tage vor einer drohenden Haushaltssperre in den USA haben Senatoren von Demokraten und Republikanern einen Kompromissvorschlag für einen kurzfristigen Übergangshaushalt vorgelegt. Der Kompromiss würde eine Finanzierung der Bundesbehörden bis zum 17. November sicherstellen. Der Vorschlag umfasst auch rund 6 Milliarden Dollar an zusätzlichen Hilfen für die Ukraine. Präsident Joe Biden hatte den Kongress um 24 Milliarden Dollar gebeten. Die Erfolgschancen des Kompromissvorschlags im Repräsentantenhaus waren zunächst ungewiss.

Biden stattet streikenden Auto-Arbeitern historischen Besuch ab

US-Präsident Joe Biden hat den im Bundesstaat Michigan streikenden Arbeitern der Autoindustrie einen historischen Solidaritätsbesuch abgestattet. Biden traf im Großraum Detroit in der Gewerkschaft UAW organisierte Arbeiter und besuchte damit als erster amtierender Präsident der US-Geschichte einen Streikposten. "Ihr verdient eine bedeutende Lohnerhöhung", sagte der Präsident durch ein Megafon.

New Yorker Richter erklärt Trump des Finanzbetrugs schuldig

Ein Richter hat den früheren US-Präsidenten Donald Trump des Finanzbetrugs für schuldig erklärt. Der New Yorker Richter Arthur Engoron urteilte, Trump habe die Vermögenswerte seines Immobilienimperiums in der Vergangenheit absichtlich zu hoch angegeben, um an bessere Konditionen etwa für Kredite zu gelangen. Er warf Trump vor, in einer "Fantasiewelt" zu leben. Es handelt sich um eine Grundsatzentscheidung vor dem eigentlichen Beginn eines Zivilprozesses gegen den 77-jährigen Republikaner kommende Woche.

Guterres verurteilt neues nukleares Wettrüsten - Pjöngjang warnt vor Atomkrieg

UN-Generalsekretär António Guterres hat vor einem neuen atomaren Wettrüsten gewarnt, das einen Schatten der "Vernichtung" auf die Welt werfe. "Es wird wieder mit nuklearen Säbeln gerasselt. Das ist Wahnsinn", sagte Guterres zum Abschluss der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York. Nordkorea warnte unterdessen, die koreanische Halbinsel stehe am "Rand eines Atomkriegs".

Frankreich/Verbrauchervertrauen Sep 83 (Aug: 85)

Frankreich/Verbrauchervertrauen Sep PROGNOSE: 85

Schweden Aug Handelsbilanz Defizit 8,4 Mrd SEK

Schweden Aug Exporte 156,5 Mrd SEK

Schweden Aug Importe 164,9 Mrd SEK

Norwegen Juli Arbeitslosenquote bereinigt 3,5%

