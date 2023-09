Weinfelden (ots) -Excellence, die Schiffsflotte der Badener Familie Twerenbold, präsentiert ihre grosse Flussreise-Kollektion '24. Auf 278 Seiten finden sich neue, überraschende Reiseziele. Noch mehr Insider und Expertinnen begleiten die Reisegäste an Land und an Bord. Die neun Flussschiffe der Excellence-Flotte sind die beliebtesten der Schweizerinnen und Schweizer - nicht zuletzt, weil an Bord die grosse Freiheit herrscht, jederzeit das zu tun, was man mag."Es ist Ihr Tag!", lautet das Credo von Excellence. Wer mag, entspannt genussvoll an Bord der kleinen Schweizer Grandhotels. Wer Lust auf Entdeckungen an Land hat, tut dies auf eigene Faust oder in Begleitung versierter Kulturführerinnen und Reiseleiter. Für die ganz individuelle Landpartie in Europas Städten erwarten Privat-Guides die Gäste am Hafenanleger. "Wir bieten viele Optionen - aber eine Flussreise mit Excellence folgt keinem vorgegebenen Schema. Unsere Gäste verbringen ihre Tage bei uns so, wie sie es sich wünschen", sagt CEO Stephan Frei. "Wenn unsere Gäste uns an Land begleiten, dann ist es unser Anspruch, dass die Touren wirklich bereichernd sind. Neue Begegnungen und Perspektiven, gemeinsam eine gute Zeit haben und Neues erleben! So soll es sein", so Frei.Zu neuen Flussufern. Besonders beliebt bei Excellence-Gästen: die "Mittendrin"-Touren. Für die Saison 2024 wurde diese Kollektion weiter ausgebaut, auf über 100 Landtouren. Von barockem Glanz & Gloria über Streetart in hippen Stadtvierteln bis zu Exkursionen in stille, grüne Naturoasen. Neue Kultur- und Naturtouren führen quer durch Europa. Zu den neuen Reisezielen und Routen '24 zählen:- Pécs, eine der ältesten und interessantesten Städte Ungarns und ein Rendez-vous mit Prof. Dr. Pállinger (ehem. HSG, ETH) in der altehrwürdigen Universität Budapest. Excellence Empress, "Inspirationsquellen der Donau"- Kulturhauptstadt '24: Bad Ischl & das Salzkammergut. Excellence Empress, "Sommerfrische an der Donau"- City Cruise zu den Kunst-Hotspots '24: Matisse, Kandinsky, Giacometti. Excellence Queen, Basel-Düsseldorf-Basel, "Sternstunden in Rhein-Kultur"- Grand Tour Flandern & die Wallonie, auf ganz besonderen Wasserwegen wie der neuen Westerschelde-Route und Tour in die Champagne. Excellence Pearl, Amsterdam-Terneuzen-Brüssel- Den Haag auf der frühlingshaften Rund-Cruise entdecken! Von barock bis futuristisch. Excellence Queen, ab/bis Amsterdam, "Blütezeit der Niederlande"- Norderney - zu den Stränden eines bezaubernden Nordsee-Archipels im Weltnaturerbe Wattenmeer und Sternegucken im "Dark Sky Park". Excellence Pearl, ab/bis AmsterdamWissen, Können und Begeisterung teilen. 2024 dürfen sich die Excellence-Reisegäste auf viel Expertise für die Welt an den Flussufern freuen. Fachleute aus Kultur, Natur und Sport begleiten die Gäste an Orte zum Staunen, erzählen Geschichten, liefern Hintergründe, begeistern und inspirieren. Neun von über 70 Fachleuten:Dr. Charles Ritterband. Zeitgeschichtliches an den Orten der Donau vom langjährigen NZZ-Osteuropa-Korrespondenten.Sabine Reber. Die Autorin und Botanikerin führt zur "Wall Street" des Blumenhandels, ins High-Tech- Labor des Tomatenanbaus, zu urbanen Gärtnern und in grüne GartenparadieseJonas Landolt. Expeditionen im Reich der Seeadler, zwischen Wasser und Land, zu Kliffs und Mooren, in uralte Wälder und auf den Spuren der "Big Seven" im Oderdelta.Philippe Büttner. 2024 feiert Frankreich 150 Jahre Impressionismus - an den Ufern der Seine inspirierend vermittelt vom Kurator des Zürcher Kunsthauses.Stefan Heilemann & Christian Kuchler. 2 x 2 Sterne und grandiose Menüs an Bord von Excellence von den beiden sympathischen Chefs im Four-Hands-DinnerDorrit Türck. Begeistert die Excellence-Gäste mit Vegi-Workshops an Bord und Yogastunden an Deck.Ralph Lehmann. Der Golf-Pro und Sport-wissenschaftler verleiht Flügel auf dem Green. Excellence bietet Extratouren für Golf-, Wander- und Velobegeisterte.Cyrielle Giger-Dechavanne. Reisen auf der Seine und nebenbei eine Sprache lernen: Lebendige Französisch-Konversationen an Bord und an Land.Infos & LinksFLUSS '24 von Excellence ist ab sofort erhältlich als Online-Katalog oder zum Bestellen auf- excellence.ch/kataloge (https://www.mittelthurgau.ch/kataloge)Wissen, Können & Begeisterung teilen. Die über 70 Expertinnen und Insider- excellence.ch/fachleute (https://www.mittelthurgau.ch/kataloge)"Mittendrin" - über 100 kleine und grosse Abenteuer an Land- excellence.ch/mittendrin (https://www.mittelthurgau.ch/mittendrin)Taten statt Worte. Nachhaltigkeit der Excellence-Flotte.- excellence.ch/nachhaltigkeit (https://www.mittelthurgau.ch/nachhaltig-reisen)Gegen virustragende Aerosole und Keime an Bord: Pure-Air-Ionisierung- excellence.ch/aufatmen (https://www.mittelthurgau.ch/aufatmen)Weiteres Bildmaterial: https://we.tl/t-SPmpoM1B8rPressekontakt:Bildmaterial, Reisearrangements für MedienschaffendeT +41 71 626 85 85, ahoi@excellence.chMedienkontaktStephan Frei, CEO Excellence - Reisebüro Mittelthurgau, CH-8570 Weinfelden,T +41 71 626 85 85, stephan.frei@mittelthurgau.ch