München - Die Spritpreise in Deutschland sind in der vergangenen Woche wieder zurückgegangen. Ein Liter Super E10 kostete am Dienstag im bundesweiten Mittel 1,875 Euro und damit 2,6 Cent weniger als in der Vorwoche, wie ein ADAC-Sprecher am Mittwoch der dts Nachrichtenagentur sagte.



Diesel verbilligte sich unterdessen um 0,9 Cent und kostete im Schnitt 1,847 Euro. In der Vorwoche waren die Preise für beide noch deutlich gestiegen. Der Unterschied bei den Preisen für die Kraftstoffsorten verkleinerte sich durch die jüngste Entwicklung weiter: Ein Liter Diesel kostet jetzt im Schnitt nur noch 2,8 Cent weniger als ein Liter E10, nach 4,5 Cent in der Vorwoche.

