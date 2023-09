Pressemitteilung der LAIQON AG:

LAIQON AG und Union Investment vereinbaren langfristige Kooperation zur Nutzung der LAIC-KI

- Memorandum of Understanding heute abgeschlossen

- KI-basierte individuelle Fonds-Vermögensverwaltung als gemeinsames Produkt für Kunden der Volks- und Raiffeisenbanken

Memorandum of Understanding heute abgeschlossen

Die mit Ad-hoc-Mitteilung vom 20. April 2023 bekannt gemachten Gespräche zwischen der LAIQON AG (ISIN: DE000A12UP29), Hamburg, und der Union Investment, Frankfurt am Main, haben am heutigen Tag zum Abschluss eines Memorandums of Understanding ("MoU") geführt.

Hierin wurden die wesentlichen Inhalte einer Kooperation unter Beteiligung der LAIQON AG, der LAIC Vermögensverwaltung GmbH, der Union Asset Management Holding AG und der Union Investment Privatfonds GmbH ("Union Investment") festgelegt.

Parallel zu den intensiven Gesprächen zum Abschluss des MoU hat die Union Investment ...

Den vollständigen Artikel lesen ...