Vor rund 175 Jahren wurde das erste Nugget in Kalifornien gefunden. Der Klimawandel führte jetzt zu einem neuen Goldrausch in Kalifornien. Zum einen sind es die Waldbrände der letzten Jahre, die die Ufer der Gebirgsbäche verändert haben. Zum anderen sorgten Rekordniederschläge im Winter dafür, dass die Bäche angeschwollen sind und große Massen an Geröll in die Täler befördern. Der berühmte kalifornische Goldrausch fand von 1848 bis 1854 statt. Gold hat schon immer die Menschen bewegt. Heute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...