APA ots news: "Red ma übern Euro": Das Diskussionsformat der Nationalbank geht in die zweite Runde

Wien (APA-ots) - Seit mehr als 20 Jahren bezahlt die österreichische Bevölkerung erfolgreich mit dem Euro. Die Einführung eines digitalen Euro, die aktuell in Österreich und anderen Ländern noch immer hohe Inflation sowie das entsprechende Entgegensteuern der Europäischen Zentralbank (EZB) und viele weitere Themen rund um den Euro möchte die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) mit den Menschen vor Ort im Rahmen des Diskussionsformat "Red ma übern Euro" an vier Stationen in den Bundesländern diskutieren.



Letztes Jahr wurde anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums von Euro-Bargeld das Diskussionsformat "Red ma übern Euro. Das Nationalbank-Forum" in Kooperation mit den jeweils größten Regionalmedien Österreichs ins Leben gerufen. Dabei besuchen Mitglieder des OeNB-Direktoriums die österreichische Bevölkerung in Bundesländern. Der Austausch mit den Menschen vor Ort ist für die OeNB von großer Relevanz, weshalb die Veranstaltungen sehr interaktiv gestaltet sind und den Teilnehmenden die Möglichkeit bieten, ihre Gedanken direkt mit einem Mitglied des Direktoriums auszutauschen. Rund um die Themenblöcke "Der Euro - mein Bargeld", "Der Euro - meine Währung" sowie "Der Euro - meine Zukunft" können Interessierte ins Gespräch mit den Direktoriumsmitgliedern kommen.



Neben offenen Fragen aus dem Publikum werden während der Veranstaltung auch Fragen online eingespielt. Moderiert werden die Veranstaltungen von der jeweiligen Chefredaktion bzw. den Wirtschaftsressorts-Verantwortlichen des entsprechenden Mediums.

Die heurigen vier Diskussionsveranstaltungen finden an folgenden Terminen statt:



9. Oktober 2023 in Innsbruck,

8. November 2023 in Linz,

20. November 2023 in Graz,

22. November 2023 in Wien.



Interessierte können sich über die jeweiligen Medienhäuser bzw. über die OeNB-Website für eine der Veranstaltungen anmelden.

Weitere Informationen finden Sie auf der OeNB-Website unter: https://bit.ly/46th3QS



