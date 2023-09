DJ KfW übertrifft bereits Jahresziel für grüne Bonds

BERLIN (Dow Jones)--Die KfW hat nach eigenen Angaben mit einer dritten großvolumigen grünen Euro-Anleihe in diesem Jahr das Gesamtziel an grünen Anleihen für dieses Jahr bereits übertroffen. Das gab die Bank in einer Mitteilung bekannt. Die am Vortag emittierte Anleihe hat demnach eine Laufzeit von sieben Jahren, einen Coupon von 3,25 Prozent und ein Volumen von 3 Milliarden Euro. "Mit der Emission unserer dritten Euro Green Bond Benchmark in 2023 haben wir nun Green Bonds im Volumen von umgerechnet 11,5 Milliarden Euro in mehreren Währungen emittiert", sagte Treasurer Tim Armbruster. "Damit übererfüllen wir bereits jetzt unser gestecktes Ziel von 10 Milliarden Euro Green-Bond-Volumen in diesem Jahr."

September 27, 2023 04:14 ET (08:14 GMT)

