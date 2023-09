FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat H&M nach vollständigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 195 schwedischen Kronen belassen. Ausschließlich dank geringerer operativer Kosten lägen das operative Ergebnis (Ebit) und der Gewinn je Aktie des Modekonzerns über den Konsensschätzungen, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Umsatzentwicklung sei bereits vorab berichtet worden./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2023 / 07:28 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000106270

Megatrend Künstliche Intelligenz Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet! Wir zeigen Ihnen 3 ETFs für zukunftsorientierte Anleger. Hier klicken