Zürich (ots) -"Die Arbeitswelt im Wandel - Chancen ergreifen, Potenziale entfalten" lautet das Motto des diesjährigen Hotel Innovations-Tags. Mehrere Referenten geben Einblick in die Welt von "New Work" mit Best-Practice-Beispielen. Zudem wird das beste Hotelkonzept 2023 mit dem "Hotel Innovations-Award" ausgezeichnet. Knapp 250 Gäste haben sich bereits angemeldet und die Laudation hält die Ständerätin Andrea Gmür. Der Preis ist mit 15'000 CHF dotiert. Nominiert sind drei visionäre Hotelkonzepte. Gerne laden wir Sie dazu ein:Hotel Innovations-Tag:Dienstag, 3. Oktober 2023, 9 bis 17 UhrAuszeichnung Hotel Innovations-Award:gleichentags um 13.45 UhrVerkehrshaus Luzern