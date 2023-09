Die Experten plädieren unter anderem für eine Aufteilung der bislang einheitlichen Strompreiszone. Was das für die Verbraucher bedeuten würde, hat Aurora Energy Research in einer eigenen Studie untersucht: Eine Megawattstunde würde 2030 im Süden fünf Euro mehr kosten als im Norden.Die Kosten für Redispatch- und andere netzstützende Maßnahmen - also Maßnahmen für das Engpassmanagement im Stromnetz, etwa das Abregeln von Windrädern im Norden und das parallele Hochfahren fossiler Kraftwerke im Süden - sind in den letzten Jahren massiv gestiegen: Lagen sie 2019 noch bei 1,18 Milliarden Euro, so waren ...

