First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu urban-gro, Inc. (ISIN: US91704K2024) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von USD 6,40.

Zusammenfassung:

Die Nachrichtenlage für urban-gro war in diesem Sommer ermutigend. Das Unternehmen schloss in diesem Monat mehrere Verträge über insgesamt $16 Mio. ab, um den Auftragsbestand aufzustocken, und erhielt eine Finanzspritze von $2,3 Mio. aus einem Investitionsverkauf. Auch in den USA hat sich der politische Wind gedreht. Das Gesundheitsministerium (HHS) empfahl der DEA, Cannabis in eine risikoärmere Kategorie der Schedule III umzustufen. Die Aktien des Sektors und UGRO wurden aufgrund dieser Meldung gekauft, und die Neueinstufung könnte ein wichtiger Katalysator für den Cannabissektor sein. Außerdem haben die US-Senatoren letzte Woche einen überarbeiteten Entwurf zum Marihuana-Bankgesetz vorgelegt, und heute wird eine wichtige Abstimmung erwartet. In der Zwischenzeit wird der deutsche Bundestag zusammentreten und über einen kürzlich vom Bundeskabinett verabschiedeten Gesetzesentwurf zur Legalisierung von Cannabis für den Freizeitkonsum abstimmen. Eine positive Entscheidung wäre eine gute Nachricht für das junge EU-Geschäft von UGRO wäre. Unsere Empfehlung bleibt weiterhin Kaufen mit einem Kursziel von $6,40.



First Berlin Equity Research has published a research update on urban-gro, Inc. (ISIN: US91704K2024). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his USD 6.40 price target.



Abstract:

Newsflow from urban-gro has been encouraging this summer. The company inked several deals this month totalling $16m to top up its backlog, and it received a $2.3m cash injection from an investment sale. Political winds are also changing in the US. The Department of Health and Human Services (HHS) recommended that the DEA reschedule cannabis to a lower-risk Schedule III drug. Sector stocks and UGRO shares caught a bid on the news, and reclassification could be a significant catalyst for the cannabis sector. Plus, US senators unveiled a revamped marijuana banking bill last week, and a key vote is expected today. Meanwhile, the German federal parliament is due to vote on a bill recently passed by the Bundeskabinett to legalise weed for recreational use. A positive decision would be good news for UGRO's nascent EU operations. We are Buy-rated on urban-gro with a $6.4 TP.

