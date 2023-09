LAIQON (LQAG) hat die lang erwartete Kooperationsvereinbarung mit Union Investment, dem 430 Mrd. EUR Investmentschwergewicht des deutschen genossenschaftlichen Finanzverbundes, unterzeichnet. Ziel der Kooperation ist es, gemeinsam neue Anlageprodukte auf den Markt zu bringen, die KI-basierte Anlageentscheidungen sowohl für traditionelle als auch für nachhaltige (ESG-konforme) Investments beinhalten. Das neue Produktangebot richtet sich an die rund 19 Millionen Kundinnen und Kunden der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Deutschland. Bereits im April hatte die LQAG eine mögliche Vereinbarung angedeutet und daraufhin eine neue Wandelanleihe in Höhe von 20 Millionen Euro begeben, um die notwendigen Investitionen zu stemmen. AlsterResearch ist der Ansicht, dass diese Kooperation für die LQAG einen "Game Changer" darstellt, der sich sowohl auf die Reputation als auch auf die Finanzen positiv auswirken werde. Die Analysten bestätigen daher ihr Kaufen-Rating mit einem unveränderten Kursziel von 10,75 Euro. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/LAIQON%20AG.





