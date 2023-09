FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS ASOS PRICE TARGET TO 445 (450) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 1650 (1930) PENCE - 'BUY' - BERENBERG REINITIATES RELX WITH 'BUY' - PRICE TARGET 3270 PENCE - GOLDMAN CUTS ASOS PRICE TARGET TO 485 (515) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS ASOS PRICE TARGET TO 400 (500) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS BRITISH LAND TO 'UNDERPERFORM' (HOLD) - PRICE TARGET 250 (420) PENCE - JEFFERIES CUTS DERWENT LONDON TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1913 (3399) PENCE - JEFFERIES CUTS GREAT PORTLAND TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 387 (706) PENCE - JEFFERIES CUTS LAND SECURITIES TO 'UNDERPERFORM' (HOLD) - PRICE TARGET 465 (641) P - JEFFERIES RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 560 (550) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES WIZZ AIR TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 2000 PENCE - MORGAN STANLEY CUTS CENTRICA TO 'EQUAL-WEIGHT' - PRICE TARGET 190 PENCE - RBC RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 405 (400) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS CARD FACTORY PRICE TARGET TO 109 (110) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 6300 (6800) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS DFS FURNITURE PRICE TARGET TO 121 (125) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS PETERSHILL PARTNERS TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 160 (245) PENCE - UBS RAISES INTERNATIONAL DISTR. SERVICES TARGET TO 315 (296) PENCE - 'NEUTRAL'



