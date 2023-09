An den Aktienmärkte ist die Stimmung aktuell negativ. Die Zinsängste lassen grüßen. Auch der Goldpreis kommt momentan nicht in die Gänge. Lisa Prusch von HeavytraderZ analysiert die Lage und zeigt, in welche Richtung es weitergehen könnte. HeavytraderZ lädt Dich um 14:15 Uhr zum Einblick in alle Team-Trades ...