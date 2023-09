Jens Chrzanowski von XTB hat sich auf der World of Trading 2023 in Frankfurt den Anliegen der Anleger gewidmet. Nach der Fed-Zinssitzung vergangene Woche stieg die Nervosität an den Börsen nämlich kräftig an. In der Folge geriet auch der DAX deutlich unter Druck. Ein Rückgang auf bis zu 11.000 Punkte beim deutschen Leitindex wäre denkbar, sagt Chrzanowski. Im Gespräch mit DER AKTIONÄR TV erklärt er, inwiefern sich das Stimmungstief auf der Handelsplattform XTB deutlich macht. Welche Anlageklassen dennoch gefragt sind bei den Anlegern und wie Daytrader von den aktuellen Entwicklungen am Kapitalmarkt profitieren können, erfahren Sie im Interview.