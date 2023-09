Tennant Minerals - Bohrprogramm zur deutlichen Erweiterung angelaufen

Anzeige / Werbung Tennant Minerals hat die nötigen Bohrgenehmigungen erhalten und kommt auf der Bluebird-Entdeckung gut voran. Wie es aussieht, kommt Tennant Minerals (WKN A3ET0R / ASX TMS) mit den Erweiterungsbohrungen auf seinem Kupfer- und Goldprojekt Barkly gut voran, nachdem die Regierung des australischen Bundesstaates Northern Territory dem Unternehmen kürzlich die Genehmigung für seine Bohrpläne erteilt hat. Quelle: Tennant Minerals Tennant plant mit einer Gesamtbohrlänge von bis zu 4.000 Metern (Rückspül- und Diamantkernbohrungen), mit denen man zum einen nur geringfügig unter der Oberfläche liegende Ausdehnungen der hochgradigen Kupfer- und Goldentdeckung Bluebird untersuchen will. Zum anderen sollen vielversprechende, neue, geophysikalische Ziele in den Gebieten Bluebird East und Bluebird West mit Bohrungen getestet werden. Bluebird-Planprojektion mit 3D-Schwere-Inversionsmodell; Quelle: Tennant Minerals Oberflächennahe Bluebird-Erweiterung angestrebt Die Erweiterung der ursprünglichen Bluebird-Entdeckung soll dabei zunächst mit Rückspülbohrungen erfolgen, die auf östlich gelegene Ausdehnungen der bekannten Vorkommen abzielen, die bis auf 40 Meter an die Oberfläche heranreichen. Wie Tennant betont, bietet die Entdeckung und Definition dieser neu entdeckten Vererzungszonen nahe der Oberfläche Potenzial auf einen anfänglichen Abbau im (kostengünstigeren)Tagebau. Darüber hinaus sind auch Bohrungen geplant, um die Bluebird-Mineralisierung im Westen weiter zu erproben, wo die Vererzungszone unterhalb der vor kurzem erhaltenen bedeutenden Ergebnisse der Stufe-3-Bohrungen, die eine signifikante Mineralisierung durchschnitten, offen bleibt. Unter anderem erbohrte Tennant dabei 11,95 Meter mit 0,8% Kupferäquivalent, darunter 2,0 Meter mit 2,47% Kupfer. Weitere Diamantbohrungen werden auch den westlichen Teil der Entdeckung erproben, wo das jüngste Phase-3-Bohrloch BBDD0026 einen außergewöhnlich hochgradigen Gold-Kupfer-Wismut-Abschnitt ergab. Hier erzielte Tennant 17,95 Meter mit 2,66% Kupfer, 11,08 g/t Gold und 1,3% Wismut, davon 5 Meter mit 38,6 g/t Gold, 6,11% Kupfer und 4,5% Wismut! Neue, geophysikalische Ziele könnten Ausdehnung von Bluebird verdreifachen Das zweite Ziel des Unternehmens mit den laufenden Bohrprogramm ist es, vielversprechende Ziele zu untersuchen, die man mit Hilfe der Modellierung neuer, geophysikalischer Daten in den Zielgebieten Bluebird East und Bluebird West identiziert hat. Denn laut Tennant könnte es sich hier um "Wiederholungen" der hochgradigen Bluebird-Mineralisierung handeln, sodass das Potenzial bestehe, deren Ausdehnung zu verdreifachen! Frühere, stark kupferanomale oberflächliche RAB-Bohrungen auf Bluebird East sind 500 Meter östlich des derzeit identifizierten Fußabdrucks der Bluebird-Entdeckung zentriert. Das Ziel Bluebird East steht in Zusammenhang mit einer kürzlich modellierten IP-/Niedrigwiderstandsanomalie und einer mächtigen und durchgehenden Schwerkraft-"Eisenstein"-Anomalie. Eine ähnliche IP-Anomalie mit niedrigem Widerstand und hoher Schwerkraft befindet sich auf Bluebird West, 500 Meter westlich von Bluebird. Dort wurden allerdings noch keine Bohrungen durchgeführt. Fazit: Es ist gut zu hören, dass Tennant die nötigen Bohrgenehmigungen erhalten hat und die Arbeiten auf dem Barkly-Projekt gut vorankommen. Während schon die mögliche Erweiterung der bekannten Bluebird-Vererzung eine sehr gute Nachricht wäre, birgt unserer Ansicht nach der mögliche Nachweis, dass es sich bei Bluebird East und West um "Wiederholungen" der ursprünglichen Entdeckung handelt, das erheblich größere Potenzial. Denn damit kann Tennant potenziell das Ausmaß seiner Entdeckung verdreifachen und stieße damit unserer Ansicht nach in Dimensionen vor, die nicht nur am Markt sondern theoretisch auch bei größeren Unternehmen des Sektors für verstärktes Interesse sorgen könnten. Abonnieren Sie jetzt den Goldinvest.de-Newsletter

