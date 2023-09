KfW Förderprogramm schon nach einem Tag gestoppt

Werbung







Die deutsche Förderbank Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) muss ihr Förderprogramm nach schon einem Tag stoppen, von dem Kreditvolumen von 500 Millionen Euro sind nun 300 Millionen ausgeschöpft. Der Rest soll im kommenden Jahr verteilt werden.



Die KfW konnte innerhalb eines Tages insgesamt rund 33.000 Anträge für die Förderung von Photovoltaik bewilligen. Die Anträge konnten mit einem Fördervolumen von bis zu 10.200 Euro beantragt werden. Das Geld ist für private Solaranlagen in Verbindung mit Elektroautos gedacht. Das Förderprogramm läuft unter dem Namen "Förderprogramm 442". Insgesamt konnte die Seite von morgens 8 Uhr bis abends 20 Uhr mehr als 190.000 Besucher verzeichnen, zwischenzeitlich gab es Probleme mit den Servern der Seite. Die Anträge wurden nach dem Windhundprinzip vergeben, sprich wer eine Förderung für seine Ladeinfrastruktur wollte, musste sich beeilen. Das zuständige Ministerium erfreut sich an dem großen Zuspruch der Bevölkerung, der Bundesverkehrsminister sprach von einem "überwältigendem Zuspruch".





