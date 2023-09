DJ Solarwirtschaft: Private Ladestationen rechnen sich auch ohne Förderprogramm

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) betont, dass sich auch nach dem Auslaufen der staatlichen Förderung für private Ladestationen für E-Autos der Bau weiterhin finanziell lohnt. Zuvor war bekannt geworden, dass die staatliche Fördersumme in Höhe von 500 Millionen Euro für den privaten Kauf und Anschluss von Ladestation, Photovoltaikanlage und Solarstromspeicher für E-Autos bereits nach einem Tag voll ausgeschöpft war. Die Anschaffung eines E-Autos mache sich gerade in Kombination mit einer eigenen Solaranlage in aller Regel bezahlt, so der BSW. Dies gelte insbesondere dann, wenn E-Autos mit preiswertem Solarstrom betrieben würden.

Solarstrom könne in Deutschland vom eigenen Hausdach aus neuen Solarstromanlagen in der Regel bereits zu deutlich weniger als einem Drittel der Kosten erzeugt werden, die Haushalte für den Strombezug aus dem Netz bezahlen müssten. Der nicht selbst verbrauchte solare Überschussstrom vom eigenen Dach könne zudem ins öffentliche Stromnetz eingespeist werden. Er werde auch nach dem Auslaufen der staatlichen Förderung für private Ladestationen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) über einen Zeitraum von 20 Jahren vergütet.

Nach BSW-Angaben produziere eine typische 70 Quadratmeter große Solarstromanlage mit einer Nennleistung von 13 Kilowatt im Jahr so viel Strom wie ein vierköpfiger Haushalt insgesamt verbraucht, um alle seine Energiebedürfnisse zu decken: Strom für den Haushalt, für bis zu 20.000 Kilometer Fahrt im E-Auto sowie Strom für die Wärmepumpe, um ein durchschnittlich gedämmtes Einfamilienhaus zu beheizen.

Bereits vor Auflage der Förderung hat es dem Verband zufolge einen Solarboom in deutschen Eigenheimsiedlungen gegeben. Im ersten Halbjahr hat sich die Nachfrage nach Solarstromanlagen gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt.

