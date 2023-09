Vancouver (British Columbia), 27. September 2023 / IRW-Press / - Klimat X Developments Inc. ("Klimat X" oder das "Unternehmen") (TSX-V: KLX und FWB: Q1C) ein führender Anbieter von qualitativ hochwertigen Emissionszertifikaten, die ausschließlich aus Aufforstungs- und Wiederaufforstungsprojekten beschaffen werden, die vom Unternehmen und dessen Interessensvertretern entwickelt wurden und sich in deren Besitz befinden, freut sich, seine Teilnahme am Spatenstich in Suriname an der Seite Seiner Exzellenz C.H. Santokhi, Präsident von Suriname, bekannt zu geben. Zu diesem Anlass fand eine feierliche Baumpflanzung statt, an der auch wichtige Bezirkskommissare, Regierungsminister und andere Vertreter teilnahmen.

James Tansey, CEO von Klimat X, sagte: "Wir fühlen uns geehrt, Teil dieser Zeremonie zu sein, was die wechselseitigen Verpflichtungen verdeutlicht, die wir mit unseren juristischen Partnern in Suriname teilen. Seit 2017 sind Klimat X und Pomeroon in dieser Region aktiv. Viele Menschen sind sich nicht bewusst, dass Suriname ein klimaneutrales Land ist und über beträchtliches Potenzial verfügt, Emissionszertifikate aus der Wiederherstellung und dem Schutz von Mangroven zu generieren. James sagte außerdem: "Diese Art von Projekten kann 500 bis 1.000 t/ha erzeugen und weist das Potenzial für Zehntausende von Hektar auf, und wir sehen zahlreiche wechselseitige und miteinander verknüpfte Vorteile in dieser erweiterten Partnerschaft mit der Regierung von Suriname:

- Weitere Stärkung des Rufs des Landes für weltweit führende Investitionen in die nachhaltige Landwirtschaft und die Erzeugung von Kohlenstoffgutschriften auf natürlicher Basis mit dem Streben nach Vorteilen für die Gemeinde und die Umgebung, die sich aus umfassenden naturbasierten Mangrovenprojekten ergeben.

- Einführung und Anwendung der Spitzentechnologie Tree CounterTM, eines in Zusammenarbeit mit der Universität Kopenhagen entwickelten Pools an eigenen maschinellen Lern-Tools zur Zählung eines jeden einzelnen Baumes bei Projekten sowie zur Messung eines jeden Kilogramms an gebundenem Kohlenstoff.

- Unterstützung der Umsetzung, der Qualität und der Nachverfolgbarkeit der Betriebe des Unternehmens".

Höhepunkte

- Klimat X arbeitet weiter an der Datenerfassung und -analyse für den Schutz und die Wiederherstellung von Mangroven in den Distrikten Coronie und Commeweijne, die über 30.000 ha umfassen.

- Nach sechs Monaten an Feldarbeiten ist das Unternehmen bestrebt, bis zum vierten Quartal 2023 zwei Entwürfe für Projektplanungsdokumente zur Pipeline-Listung bei Verra einzureichen.

- Alle Aktivitäten des Unternehmens werden von Tree CounterTM unterstützt, das bahnbrechende Fernerfassung und KI-gestützte Datenverarbeitung der Universität Kopenhagen einsetzt, um jeden gepflanzten und geschützten Baum in Suriname zu überwachen.

- Über Pomeroon Suriname N.V., eine Tochtergesellschaft von Klimat X, startet das Unternehmen nachhaltige landwirtschaftliche Betriebe in Suriname und eröffnet offiziell seine Farm.

- Das Unternehmen hat sowohl mit der Einrichtung der Kokosnuss-Setzlinge als auch mit der Anpflanzung von Bäumen auf einem 3.000 Acres großen Farmgelände im Distrikt Coronie ("Coronie") begonnen.

Hintergrund

Am 30. September 2022 unterzeichnete das Unternehmen eine Absichtserklärung mit der Regierung, um zwei landesweite Initiativen zu verfolgen:

- Die Entwicklung einer gemischten Agroforstwirtschaft und Klimakompensationsprojekte, bei denen Kokosnuss- und Hartholzbäume auf umweltfreundliche Weise gepflanzt werden sollen. Kürzlich wurde ein 3.000 Acres großes Gelände für die langfristige Nutzung durch das Unternehmen bestätigt.

- Die Wiederherstellung und Rehabilitierung von Mangroven entlang der Küste von Suriname mit ihrem wichtigsten bestehenden Partner und globalen Experten für blauen Kohlenstoff - Silvestrum Climate Associates. Klimat X hat im Laufe des Jahres 2023 mehrere Feldteams nach Suriname entsandt.

- Am 21. Dezember 2022 haben die Parteien zwei verbindliche Kooperationsabkommen unterzeichnet, in denen die Bedingungen für die geplanten Aktivitäten und Investitionen in jedem Gebiet näher beschrieben wurden.

- Dies ermöglichte es dem Unternehmen, Anfang 2023 mit den Investitionen zu beginnen, und es wurden bereits über 500.000 USD investiert, unter anderem in Erd- und Bodenanalysen und -tests, Kartierungen, die Datenerfassung sowie den Aufbau eines lokalen Büros und Teams.

- Am 24. April 2023 gab das Unternehmen bekannt, dass es ein verbindliches Abkommen mit der nationalen Regierung von Suriname hinsichtlich der Entwicklung von Mangroven-Emissionszertifikate- und Agroforstprojekten unterzeichnet hat. Das Unternehmen hat eine Präsenz in Suriname aufgebaut und führt aktiv Feldarbeiten durch, um die Größe und die Machbarkeit von Projekten zu ermitteln.

- Abgesehen von der Schaffung von Arbeitsplätzen geht das Unternehmen davon aus, auch in Projekte und Initiativen in den Bereichen Bildung, klimafreundliche Landwirtschaft und Stärkung der Frauen zu investieren, und kann dabei auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz verweisen.

Über Pomeroon

Die Unternehmensgruppe Pomeroon wurde im Jahr 2017 gegründet und richtete ihr Hauptaugenmerk zunächst auf die nachhaltige Landwirtschaft und den Kokosnussanbau in Guyana. Seit ihrer Gründung umfasst sie missionsorientierte Unternehmen, deren Schwerpunkt auf klimafreundlicher Landwirtschaft und seit Kurzem auch auf naturbasierten Kohlenstoffprojekten liegt. Sie sind kontrollierte Tochtergesellschaften von Klimat X.

Über Carbon Done Right und Tree CounterTM

Die Methodik von Carbon Done Right und das Technologieunternehmen Tree CounterTM können analysefähige Daten, Ergebniskarten und Statistiken liefern. Die Metriken können auf Plan-, Bestands-, Ökosystem- oder auf nationaler oder kontinentaler Ebene erstellt werden. Für Regierungen oder Entwickler. Sie verfügen über einen weltweit führenden KI-Datensatz, der mit modernen Deep-Learning-Modellen noch nie dagewesene Einblicke in den Waldwandel und die Kohlenstoffbindung auf der Ebene einzelner Bäume bietet. Tree Counter ist eine Naturüberwachungstechnologie, die die Überwachung, Berichterstattung und Überprüfung der Natur mit Know-how revolutionieren soll. Die hochmoderne Analyseplattform des Unternehmens deckt alle naturbasierten Lösungen ab, einschließlich Forstwirtschaft, regenerativer Landwirtschaft, Reismethan, Graslandbewirtschaftung und Blue Carbon. Sie bietet Entwicklern von kleinen Kohlenstoffprojekten, Naturkapitalinvestoren und Regierungen eine Echtzeitüberprüfung von positiven Nebeneffekten und die Überwachung von potenziellen Streuverlusten, Doppelzählungen, Beständigkeit und Zusatznutzen von Umweltmaßnahmen.

Über Klimat X

Klimat X ist Eigentümer und Betreiber von naturbasierten Kohlenstoffaktiva, der die steigende Nachfrage nach Emissionszertifikaten von Unternehmen bedient, die ihre Ziele in puncto Klimaneutralität erreichen möchten. Das Unternehmen erreicht dies, indem es in die Exploration, die Wiederherstellung und die Bewirtschaftung von Land- und Meeressystemen investiert, die entweder geschützt werden können, um die Bindung von Treibhausgasen zu verbessern, oder von einem degradierten Status zu voll produktiven Ökosystemen wiederhergestellt werden können. Die Leidenschaft des Unternehmens für den Umweltschutz und seine solide Pipeline an Projekten mit Emissionszertifikaten machen es zu einem vertrauenswürdigen Partner der weltweit größten Käufer von Emissionszertifikaten im Kampf gegen den Klimawandel. Klimat X setzt Risikokapital im Rahmen unterschiedlicher Abkommen (einschließlich Kooperations-, Abtretungs- und Produktionsbeteiligungsabkommen) mit staatlichem Engagement in unterschiedlichen geeigneten Rechtsprechungen in allen Teilen der Welt ein.

