Werte und Strategien des Unternehmens heben es unter den Branchenführern besonders hervor

Als führender globaler Lieferant elektronischer Bauteile hat WIN SOURCE seine Eliteposition durch eine neue Klassifizierung in der 2023 Top 50 Electronics Distributors Liste von SourceToday gefestigt. WIN SOURCE reüssierte in diesem Jahr als Nummer 8 nach Rang 30 im Jahr 2022. Dies demonstriert sein rasches Wachstum und seinen Einfluss in der weltweiten Distribution elektronischer Bauteile.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230921857283/de/

(Photo: Business Wire)

Das Unternehmen schreibt seinen hochrangigen Erfolg einem unerschütterlichen Engagement für seine Kunden, den nachhaltigen Praktiken und den Technologiepotenzialen zu. Durch Integration seiner zentralen Werte in die Strategien seines Geschäftsbetriebs hat WIN SOURCE Vertrauen geschaffen und seine Reichweite ausgebaut.

"Wir sind äußerst erfreut, unter den Top-Distributoren elektronischer Bauteile rund um den Globus Anerkennung zu finden", so Ethan Tsai, CEO von WIN SOURCE. "Dieser Erfolg spiegelt unser Engagement bei der Optimierung aller Aspekte der Lieferkettenerfahrungen wider von der Beschaffung bis hin zur Lieferung und darüber hinaus."

Der kundenzentrierte Ansatz von WIN SOURCE ist ausschlaggebend für seinen Geschäftsbetrieb. Der Vertreiber ist in der Lage, Qualitätsbauteile zu wettbewerbsfähigen Preisen mit hoher Transparenz, maßgeschneiderten Serviceleistungen und im Rahmen einer raschen Ausführung zu liefern und somit sein Geschäft voranbringen. Ein riesiger Lagerbestand von mehr als 1 Million Lagerhaltungseinheiten (SLUs) garantiert den Kunden, dass sie bequemen Zugang zu den benötigten Teilen erhalten.

"Unsere Mission ist die Optimierung der Beschaffung für Elektronikhersteller rund um den Globus", so Ethan Tsai. "Durch Erleichterung der Aufträge für unsere Kunden sind sie in der Lage, sich auf mehr Ressourcen zu innovativen Produkten und Lösungen zu konzentrieren, auf denen unsere Bauteile beruhen."

Über den Kundenservice hinaus ist WIN SOURCE der Überzeugung, dass die Übernahme nachhaltiger Praktiken ausschlaggebend für den künftigen Erfolg ist. Das Unternehmen arbeitet aktiv an der Transformation seiner Anlagen und Arbeitsabläufe, um die Umweltbelastungen zu reduzieren. Von umweltfreundlichen Gebäuden und energieeffizienten Datensystemen bis hin zu papierlosen digitalen Prozessen ebnet WIN SOURCE den Weg für eine umweltfreundliche Lieferkette. Die Mitarbeiter nehmen an regelmäßigen Schulungen zu nachhaltigen Grundsätzen und einer nachhaltigen Kultur teil.

Das Aufgreifen aufkommender Technologien bringt die Dynamik von WIN SOURCE weiter voran. Der Vertreiber nutzt die Datenanalytik und -automatisierung, um die Effizienz, Erkenntnisse und Skalierbarkeit seines wachsenden Geschäfts zu verbessern.

"Die digitale Transformation versetzt uns in die Lage, die Kundenerfahrungen auf die nächste Ebene zu hieven, wobei wir unsere Geschäftstätigkeiten auf die Zukunft vorbereiten", ergänzte Ethan Tsai.

Der maßvolle digitale Ansatz von WIN SOURCE kombiniert automatisierte Auftragsbearbeitung und -verfolgung mit praktischer Kontoverwaltung. Diese Strategie bietet die Vorteile einer hochentwickelten Plattform und einer menschlichen Komponente. Da das Unternehmen weiter expandiert, werden neue Technologien eine Vergrößerung ohne Beeinträchtigung der Servicequalität oder Umgebung ermöglichen.

Mit seiner ausgewogenen Strategie erzielte WIN SOURCE im letzten Jahr einen Umsatz von mehr als 600 Millionen US-Dollar eine 57%ige Zunahme im Vergleich zu 2021. Seine globale Präsenz umfasst nun bereits sechs Länder in Nordamerika, Europa und Asien. Durch den Zusammenschluss der Kräfte von mehr als 3.000 Produzenten erreicht das Liefernetzwerk von WIN SOURCE alle Winkel der Elektronikindustrie.

Ethan Tsai erläuterte, dass der größte Vermögenswert von WIN SOURCE seine Mitarbeiter sind. "Sie bestimmen jeden Tag unsere Werte und sind der Grund für die Fortführung unserer Innovationen und unseres Wachstums", ergänzte er. "Ihre Expertise und ihr Engagement leisten einen entscheidenden Beitrag für unsere Kunden und Partner rund um den Globus."

Als ein ziel- oder zweck-orientiertes Unternehmen misst WIN SOURCE den Erfolg nicht nur an den erzielten Einnahmen und Klassifizierungen sondern auch an erzielten positiven Auswirkungen. Ethan Tsai ergänzte: "Wir sind immer bestrebt, verantwortungsvolle globale Partner zu sein, unsere Kunden zu stärken und eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten."

Weitere Informationen finden Sie unter win-source.net.

Über WIN SOURCE

Das 1999 gegründete Unternehmen WIN SOURCE bietet umfassende Beschaffungsdienstleistungen elektronischer Bauelemente rund um den Globus. Das Unternehmen kombiniert umfangreiche Inventarisierungs-, wettbewerbsfähige Preisgestaltungs- und robuste digitale Tools, um mithilfe seiner B2B-Plattform maßgeschneiderte Lösungen zur Verfügung zu stellen. WIN SOURCE beschäftigt mehr als 230 Mitarbeiter in sechs weltweiten Niederlassungen und weist unter anderem Zertifizierungen in den Bereichen Qualitätsmanagement und ESD-Schutz und in Luft- und Raumfahrtsystemen auf.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230921857283/de/

Contacts:

E-Mail: service@win-source.net

Tel.: +86-755 -83957316

Website: www.win-source.net