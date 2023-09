Die neueste Errungenschaft bei der Ausführung optischer Komponenten bietet mehrere betriebliche und wirtschaftliche Vorteile.

LESSENGERS Inc., ein Anbieter innovativer optischer Komponenten, die auf seiner patentierten "Direct Optical Wiring"-Technologie (DOW) basieren, gab heute bekannt, dass sein neues 800G-Transceiver-Produkt (800G OSFP SR8) im vierten Quartal 2023 in Serienproduktion gehen und erstmalig an Kunden ausgeliefert werden wird. DOW ist eine luftummantelte Wellenleitertechnologie auf Polymer-Basis die besonders geeignet für optische Kopplungen in Datenzentren und in Hochleistungs-Rechenumgebungen ist.

DOW verbindet aktive photonische Geräte wie Laserdioden oder Photodioden direkt mit der Glasfaser und sorgt für eine hochdichte optische Hochgeschwindigkeits-Signalkonnektivität zwischen Switches, Servern und anderen Geräten im Datenzentrum oder in HPC-Clustern. Diese Fähigkeiten ermöglichen verschiedene betriebliche Effizienzsteigerungen und wirtschaftliche Vorteile, wie z.B.:

Keine aktive Anpassung kostengünstige optische Kopplung

Kein Einsatz von Multikanal-Linseneinheiten nahezu Null optische Nebensignale

Kein Luftspalt -deutlich weniger Reflektionsrauschen

Weitgehende Freiheit bei der Kühlkörperausführung viel niedrigere Abzweigtemperatur

Diese Eigenschaften machen 800G OSFP SR8 und andere Produkte für aktive optische Hochgeschwindigkeits-Kabel und Transceiver zu äußerst zuverlässigen und kostengünstigen Hochleistungs-Produkten.

"Die Nachfrage nach optischer Konnektivität in KI-Clustern beschleunigt die Innovation", merkte Dr. Vladimir Kozlov, CEO und Gründer von LightCounting, an. "Neue Ausführungen von steckbaren und optischen Co-Packaged-Engines sind auf hochdichte parallele Verbindungen angewiesen, die neue Verpackungs- und Faserkopplungsverfahren erfordern. Die von LESSENGERS entwickelte Direct Optical Wiring ist ein großartiges Beispiel für diese neuen Ansätze."

"Wir freuen uns, die Serienproduktion der 800G AOCs und Transceiver auf DOW-Basis ankündigen zu können", sagte Chongcook Kim, CEO von LESSENGERS. "Der Einsatz der DOW-Technologie verschafft uns die Möglichkeit, Hochleistungen und eine charakteristische Optik mit niedrigem Rauschen zu erreichen und damit den Ablauf des Produktionsprozesses mit kompletter Automation zu optimieren."

LESSENGERS wird an der kommenden European Conference on Optical Communications (ECOC) in Glasgow im SEC in MR31 am Stand 306 teilnehmen.

Über LESSENGERS

LESSENGERS ist ein Anbieter innovativer optischer Lösungen, die sich auf seine patentierte DOW-Technologie stützen, welche durch den Einsatz einer Linsenoptik eine kosteneffiziente direkte optische Kopplung ermöglicht. Dies ist die am besten geeignete Lösung für Anwendungen in Datenzentren, wie z.B. 800G/1.6T optische Transceiver, aktive optische Kabel (AOCs), On-Board-, Near-Packaged- oder Co-Packaged-Optics.

Contacts:

LESSENGERS Inc.

Taeyong Kim, Ph.D

Chief Marketing Officer

+82-10-6549-7654

taeyong.kim@lessengers.com