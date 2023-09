Emittent / Herausgeber: LF Legal Finance SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung

Der Prozessfinanzierer Legal Finance SE hat Kapitalmaßnahmen durchgeführt: Am 25.07.2023 wurde ein bedingtes Kapital von 1,5 Millionen EUR geschaffen, welches am 27.09. im Handelsregister eingetragen wurde. Die Geschäftsleitung ist berechtigt, binnen 5 Jahren das Kapital um bis zu 1,5 Millionen EUR gegen Ausgabe von bis zu 1,5 Millionen neuen Legal Finance Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. Damit hat Legal Finance die Weichen zur Stärkung der Kapitalbasis gestellt und ist in Zukunft fähig, weitere Finanzierungen von Prozessen beschleunigt abzuschließen. Denn in manchen größeren Fällen muss die Entscheidung für eine Finanzierung schnell erfolgen. Legal Finance plant, über die Tochtergesellschaft Legal Finance International GmbH (Düsseldorf), über die Legal Finance Processing Ltd. (London) und ggf. über weitere zukünftige Tochtergesellschaften nicht nur Gerichtsverfahren von Anfang an zu finanzieren, sondern auch eine Finanzierung bereits laufender Prozesse anzubieten. Besonders in diesen Fällen sind schnelle Entscheidungen gefordert, da gerichtliche Fristen laufen. Außerdem wurde der Firmenname von LF Legal Finance SE in Legal Finance SE geändert.

Legal Finance SE Aktie

Legal Finance ist ein Prozessfinanzierer aus Frankfurt am Main, der in internationale Rechtsansprüche und Gerichtsprozesse investiert. Legal Finance finanziert sowohl übliche Gerichtsprozesse, z.B. in Deutschland, als auch internationale Großverfahren, Massenverfahren, spekulative Forderungen, Insolvenzforderungen, Spezialverfahren, z.B. Staatshaftung, UDRP, URS, ADR u.ä., Vollstreckungen und Inkasso. Legal Finance finanziert unter anderen über die Legal Finance International GmbH (Düsseldorf) und die Legal Finance Processing Ltd. (London).





