Hamburg (ots) -Premiere für Elin und 13 neue Folgen der "Sesamstraße"! Die Jubiläumstaffel startet bereits am 29. September in der ARD Mediathek und am 2. Oktober im KiKA mit vielen lustigen Spots. Gleich in der ersten Folge ist Elin dabei. Sie baut zusammen mit Elmo, Abby, dem Wolf und der Youtuberin Laura Kampf eine Seifenkiste - was sich als gar nicht so einfach herausstellt. Elin ist die neue Bewohnerin der Sesamstraße. (https://www.presseportal.de/pm/6561/5466942) Das Mädchen ist sieben Jahre alt und nutzt einen Rollstuhl. Mit Elin verstärkt erstmals ein Charakter mit einer Behinderung das deutsche Puppen-Ensemble.Ein weiteres Staffel-Highlight im Jubiläumsjahr ist der Besuch von Olli Schulz am 16.Oktober (ARD Mediathek ab 14. Oktober). Der Musiker und "Fest & Flauschig"-Podcaster Olli Schulz singt für Elmo ein Schlaflied, das dem kleinen roten Monster die Angst vor der Nacht nehmen soll. Gespickt mit den gruseligsten Vorstellungen, bewirkt das Lied zunächst leider das Gegenteil.Neu in der "Sesamstraße" ist auch die Quiz-Show-Parodie "Prima Klima" rund um das Thema Umwelt- und Klimaschutz. Showmaster Rüdiger begrüßt in jeder Quiz-Folge eine Puppe als Rategast. Elin und andere Sesamstraßen-Bewohner treten gegen niemand geringeren als den Klima-Quiz-Champion und Keksexperten Krümelmonster an. Allerdings hat Krümel noch die eine oder andere Wissenslücke in Sachen Klima- und Umweltschutz.Dass Krümelmonster sich mit Physik auskennt, beweist er in der Reihe "Krümels Keksperimente", in der er physikalischen Phänomenen auf der Spur ist.Die "Sesamstraße" feiert in diesem Jahr Jubiläum. Seit 1973 läuft das Magazin für Kinder im deutschen Fernsehen. Die 50. Jubiläumsstaffel umfasst die Folgen 2945 - 2957. Regie führte auch in diesem Jahr Dennis Jacobsen. Die Bücher schrieben Marieke Gleim, Carsten Haffke, Nicholas Hause, Dennis Jacobsen, Thomas Möller und Martin Reinl. In Zusammenarbeit mit dem Sesame Workshop produziert der NDR die "Sesamstraße" federführend für Deutschland und seit 2009 als reine Eigenproduktion. Verantwortlicher Redakteur ist Holger Hermesmeyer.Alle neuen Folgen der "Sesamstraße" gibt es jederzeit in der ARD Mediathek. Über den Reiter "Kinder und Familie" führt der Weg direkt in die bunte Themenwelt der "Sesamstraße". Auf der Sammelseite finden Kinder und Erwachsene das Angebot übersichtlich sortiert. Die zahlreichen Videos bieten Lustiges und Lehrreiches für Kinder im Vorschulalter und die ganze Familie.Ohne Umweg direkt zur "Sesamstraße" geht's mit diesem Link: https://ardmediathek.de/sesamstrasse.Das Angebot der "Sesamstraße" ist auch auf sesamstrasse.de (https://www.kikaninchen.de/sesamstrasse/index.html) und in der "Sesamstrasse" App verfügbar. Im Fernsehen läuft das Kindermagazin wochentags um 7.45 Uhr bei KiKA (https://www.kikaninchen.de/sesamstrasse/index.html) und dienstags bis freitags um 6 Uhr im NDR Fernsehen.Fotos zur 50. Staffel der Sesamstraße auf www.ARD-Foto.de