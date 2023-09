Düsseldorf (ots) -Die neuen Xiaomi 13T Smartphones sind mit einem professionellen Kamerasystem von Leica ausgestattet, das Bilder in der hochwertigen Qualität und im ikonischen Stil des renommierten Kameraherstellers festhält. Mit einem leistungsstarken Prozessor, langer Akkulaufzeit und kristallklarem Display bieten das Xiaomi 13T und das Xiaomi 13T Pro ein herausragendes Smartphone-Erlebnis, ganz gleich ob beim Fotografieren, Anschauen von Videos oder im täglichen Einsatz.Leica Fotofunktionen auf Profi-NiveauSowohl das Xiaomi 13T Pro als auch das Xiaomi 13T haben ein dreifaches Kamera-Setup mit Summicron-Objektiven an Bord, die gemeinsam mit Leica entwickelt wurden. Die 50 Megapixel Weitwinkelkamera verfügt über 24 mm äquivalente Brennweite, ihre asphärische 7P-Linse fängt mehr Licht ein und sorgt für Aufnahmen mit hohem Dynamikbereich. Die Hauptkamera wird ergänzt durch ein 50 Megapixel Teleobjektiv mit 50 mm äquivalenter Brennweite sowie eine 12 Megapixel Ultraweitwinkelkamera mit einer äquivalenten Brennweite von 15 mm für Panorama- und eindrucksvolle Landschaftsaufnahmen. Die Kameras beider 13T Modelle verfügen mit 100 Prozent DCI-P3 über einen großen Farbbereich, der für Aufnahmen in klassischer Leica Qualität sorgt.Mit zwei originalen Leica Fotostilen, dem Leica Authentic Look und Leica Vibrant Look, liefern die Smartphone-Kameras Aufnahmen mit natürlicher Farbwiedergabe, starkem Kontrast und definierten Schatten in klassischer Leica Bildästhetik. Dafür sorgen auch sechs Leica-Filter, darunter die neuen Leica Sepia und Leica Blue, die dem LeicaM-Typ240-Filmmodus nachempfunden sind. Vier neue Leica Wasserzeichen bieten eine breite Auswahl an Fotokompositionen und Rahmengrößen und ermöglichen kreative Gestaltungsmöglichkeiten.Über die Funktion "Benutzerdefinierte Fotostile" im Pro-Modus, die erstmals auf dem Xiaomi 13 Ultra zum Einsatz kam, können Ton, Tonalität und Textur bereits in der Voreinstellung angepasst werden. Damit stehen mehr Details und Farben für die Nachbearbeitung zu Verfügung. Bevorzugte Voreinstellungen können auch gespeichert werden, um einen ganz persönlichen Fotostil zu verwirklichen.Die Xiaomi ProFocus Technologie der Xiaomi 13T Serie hält beeindruckende Aufnahmen in hoher Detailtreue fest, von atemberaubenden Nahaufnahmen von Motiven wie etwa Tieren in schneller, flüchtiger Bewegung bis hin zu faszinierenden Detailaufnahmen von Menschen und Landschaft.Ultrahochauflösende Videos auf Kino-NiveauDas Xiaomi 13T Pro unterstützt die 10-bit LOG 4:2:0 H.265 Videoaufzeichnung mit vorinstallierter Rec.709 LUT aus der professionellen Videokamera-Technik. Die Video-Ausstattung bietet eine differenzierte Kontrolle über Farben und Details und sorgt für außerordentliche Farbgenauigkeit und visuelle Tiefe.Über die Möglichkeit, den persönlich bevorzugten Farbstil via LUT-Farbzuordnungstabelle auf das eigene Smartphone zu importieren, können individuelle Videoaufnahmen realisiert werden. Das Xiaomi 13T Pro nimmt Videos in 8K-Qualität und hohem Nuancen- und Detailreichtum in Kinoqualität auf. Die 50 MP Weitwinkelkamera unterstützt sowohl OIS als auch EIS und sorgt auch bei bewegten Motiven für Videoaufnahmen in hoher Stabilität.Die rückwärtigen Kameras des Xiaomi 13T unterstützen 4K-Videoaufnahmen bei allen Brennweiten sowie eine schnelle und effiziente Bearbeitung. Mit dem Pro-Modus des Video-Editors in der Xiaomi Gallery-Anwendung können Untertitel und zusätzliche Tonspuren einfach als separate Spuren bearbeitet werden - ideal für das Erstellen kurzer Videos für Social Media-Plattformen oder den persönlichen Vlog.Herausragendes visuelles und akustisches ErlebnisDas Xiaomi 13T und das Xiaomi 13T Pro bieten hohe Energieeffizienz, eine lange Akkulaufzeit und zeigen damit im Einsatz schnelle und effiziente Nutzereigenschaften.Herzstück des Xiaomi 13T Pro ist der MediaTek Dimensity 9200+ Chipsatz mit einer schnellen Octa-Core-CPU, die Geschwindigkeiten von bis zu 3,35 GHz liefert. Die integrierte Arm Immortalis-G715 GPU optimiert die Bildverarbeitung und ermöglicht damit flüssige und ausdauernde Gaming-Sessions. Das Xiaomi 13T ist mit einem MediaTek Dimensity 8200-Ultra ausgestattet, der dank des neuesten TSMC 4nm Prozesses für hervorragende Energieeffizienz sorgt und sowohl die CPU- als auch die GPU-Leistung verbessert. Beide Xiaomi 13T Modelle schützt eine 5000 mm1 VC-Edelstahlplatte für die verbesserte Wärmeableitung vor Überhitzung."Der MediaTek Dimensity 9200+ des Xiaomi 13T Pro bietet Flaggschiff-Leistung und eine herausragende Energieeffizienz, der MediaTek Dimensity 8200-Ultra im Xiaomi 13T verbessert das Premium-Smartphone-Erlebnis", so JC Hsu, Corporate Vize Präsident und General Manager der Wireless Communications Business Unit von MediaTek. "Wir legen die Messlatte für Premium- und Flaggschiff-Geräte weiter hoch, indem wir ultimative Leistung in den Bereichen Gaming, Imaging, KI und Konnektivität bieten und so sicherstellen, dass die Nutzer:innen länger das Beste aus ihren Smartphones herausholen können."Das Xiaomi 13T Pro unterstützt Xiaomi 120 W HyperCharge und ermöglicht eine komplette Aufladung in nur 19 Minuten. Beide Geräte verfügen über eine Schnellladeoption, das Xiaomi 13T Pro erreicht dabei 36 Prozent und das Xiaomi 13T 21 Prozent Aufladung in nur 5 Minuten.Entwickelt mit ISP (Internal Shortage Precaution), SOA (Safety Operating Area), DTPT (Dynamic Turbo Power Technology) Technologien, garantiert die Xiaomi 13T Serie eine sichere Nutzung des großen 5000 mAh Akkus.Angesagtes, modernes Design mit bewährter IP68 Wasser- und StaubresistenzDas Xiaomi 13T Pro und das Xiaomi 13T sind in der klassischen Designsprache der Xiaomi 13 Serie gehalten und in drei Farbvarianten erhältlich: Alpine Blue, Meadow Green und Schwarz. Die Rückseite des Alpine Blue Modells besteht aus hochwertigem Xiaomi BioComfort veganem Leder mit einer weichen und feinen Textur, das für eine angenehme Haptik und Anwendung sorgt. Die Modelle Meadow Green und Black zeichnen sich durch eine glänzende, exklusive Glasrückseite aus. Beide Smartphones sind robust und dank der IP68-Zertifizierung wasser- und staubdicht.Preise und VerfügbarkeitDas Xiaomi 13T Pro und das Xiaomi 13T sind ab 26. September in den drei Farbvarianten Alpine Blue, Meadow Green und Black im Xiaomi Store über mi.com sowie bei der Telekom, O2 Telefónica, Vodafone, 1&1, Mobilcom Debitel (Freenet), Powwow (Sparhandy, Deinhandy, Handystar), MediaMarkt, Saturn, Otto, Expert und Amazon erhältlich.Das Xiaomi 13T Pro gibt es in drei Speichervarianten mit:- 16 GB RAM + 1 TB ROM zum Preis von 999,90 Euro (UVP)- 12 GB RAM + 512 GB ROM zum Preis von 899,90 Euro (UVP)- 12 GB RAM + 256 GB ROM zum Preis von 799,90 Euro (UVP)Das Xiaomi 13T ist in der Speichervariante erhältlich mit:- 8 GB RAM + 256 GB ROM zum Preis von 649,90 Euro (UVP)Zum Marktstart gibt es vom 26.09.2023 bis zum 11.10.2023 beim Kauf eines Xiaomi 13T Pro oder 13T auf allen Kanälen gratis ein Redmi Pad SE im Wert von 199,90 Euro (UVP) hinzu. Ausgenommen von dieser Aktion ist das Xiaomi 13T Pro mit 12GB RAM + 256 GB ROM.Xiaomi erweitert zudem seinen Software-Support: Das Xiaomi 13T und Xiaomi 13T Pro erhalten vier Generationen Android OS-Updates sowie fünf Jahre lang Sicherheitspatches.Pressekontakt:Xiaomi Technology Germany GmbHNiederkasseler Lohweg 17540547 DüsseldorfOriginal-Content von: Xiaomi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122861/5613170