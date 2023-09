Düsseldorf (ots) -Xiaomi bringt seine neuesten Smart Devices auf den Markt, darunter die Xiaomi Watch 2 Pro und das Xiaomi Smart Band 8. Neben den neuen Flaggschiff-Smartphones der Xiaomi 13T Serie bieten die beiden innovativen Geräte vernetzte Anwendungsmöglichkeiten. Mit komfortablen und effizienten Features unterstützen sie ihre Nutzer bei der Einschätzung und Förderung ihrer Gesundheit, des persönlichen Wohlbefindens und der sportlichen Leistung.Smarter mit jedem Tragen: Xiaomi Watch 2 ProDie neueste Flaggschiff-Smartwatch von Xiaomi läuft mit dem Betriebssystem Wear OS von Google. Die Watch 2 Pro im klassischen Uhrenstil ist intelligent und effizient: Sie kombiniert blitzschnelle Performance mit langer Akkulaufzeit, einem optimierten Display und einem Design, das ganz auf die Anforderungen von Gesundheit und Fitness ausgerichtet ist.Die Xiaomi Watch 2 Pro integriert beliebte Anwendungen des Wear OS Ökosystems wie Google Wallet, Google Maps und Google Assistant sowie eine großzügige Auswahl von Gesundheits- und Fitness-Tracking-Funktionen¹. Damit ist in der Anwendung für ein hohes Maß an Konnektivität, Personalisierung und Produktivität sowie Komfort gesorgt.Die Xiaomi Watch 2 Pro ist mit der Snapdragon W5 + Gen 1 Wearable-Plattform der nächsten Generation ausgestattet, die einen schnellen und energieeffizienten Betrieb gewährleistet. Via LTE² hält die Smartwatch die Verbindung zum Smartphone, ohne dass dies in unmittelbarer Nähe sein muss.Ganz auf die Ansprüche von Sport-Enthusiasten ist die Präzision des Dual-Band-GNSS ausgelegt, die Fitness und Training exakt überwacht. Mit über 150 Sportmodi bietet die Xiaomi Watch 2 Pro umfassende Trainingsanalysen und Leistungsstatistiken. Darüber hinaus gewährt sie eine aufschlussreiche Analyse der Schlafqualität und unterstützt Nutzer dabei, ihr Schlafverhalten zu verstehen und auf dieser Basis sachgerechte Entscheidungen zur Verbesserung des eigenen Wohlbefinden zu treffen.Die Xiaomi Watch 2 Pro präsentiert sich in elegantem Design mit robustem Edelstahlgehäuse. Sie ist mit einem hochwertigen Leder- oder robustem Fluorkautschukarmband erhältlich. Das hochauflösende 1,43 Zoll AMOLED-Display verfügt über eine drehbare Krone sowie eine Shortcut-Taste, welche die Navigation durch benutzerdefinierte Funktionen und die Auswahl aus über 20 vorinstallierten Zifferblättern ermöglichen. Weitere abnehmbare Armbänder in modischen Farben erlauben eine zusätzliche Personalisierung der Smartwatch.Sport trifft Stil: Xiaomi Smart Band 8Mit dem neuen Smart Band 8 ergänzt Xiaomi seine Fitnessband-Serie. Es bietet mit über 150 Sportmodi eine große Auswahl an Fitnessaktivitäten.Das neue Sportband liefert mit Echtzeit-Überwachung und Trainingsstatistiken exakte Trainingsdaten. Dabei ist das Xiaomi Band mehr als nur ein Armband: Für Laufsport-Fans ermittelt der optional erhältliche, an den Schuhen tragbare Running Clip im "Pebble Modus" präzise Daten zum eigenen Laufverhalten und bietet damit die Voraussetzung für eine Optimierung der persönlichen Leistung.Das Xiaomi Smart Band 8 hat fortschrittliche Funktionen zum Tracking von Gesundheit und Wellness an Bord. Zur Ausstattung zählen neben der ganztägigen Überwachung der Sauerstoffsättigung des Blutes und der Herzfrequenz die Beobachtung des Schlafes und darüber hinaus auch die Aufzeichnung und Vorhersage des weiblichen Menstruationszyklus¹. Dieser ganzheitliche Ansatz zur Gesundheitsüberwachung ermöglicht Nutzern eine umfassende Einschätzung ihres eigenen Wohlbefindens.Das Xiaomi Smart Band 8 ist mit dem neuesten Apollo 4 Blue Lite Chipsatz ausgestattet und beweist im Einsatz besonders komfortable Eigenschaften. Der optimierte 190 mAh Akku ermöglicht mit einer einzigen Aufladung eine Nutzungsdauer von bis zu 16 Tagen. Die neue Schnellladefunktion reduziert die Ladezeit auf nur eine Stunde, damit ist für mehr Anwendungs- und weniger Wartezeit für das neue Trackingband gesorgt.Mit einer Wasserdichtigkeit von 5 ATM ist das Xiaomi Smart Band 8 für den Einsatz in unterschiedlichen Umgebungen und bei verschiedenen Aktivitäten ausgestattet. Sein kristallklares, hochauflösendes AMOLED-Display mit Rennstrecken-Optik misst 1,62 Zoll. Es wird geschützt durch eine Abdeckung aus Corning GG3-Glas und einem Rahmen mit NCVM-Metallic-Textur. Wahlweise ist es in den Farboptionen Gold und Graphitschwarz erhältlich.Über 200 voreingestellte Zifferblätter, darunter auch Gaming-Zifferblätter, ermöglichen eine hohe Personalisierung des Xiaomi Smart Band 8. Das neue Smartband ist mit einem Schnellverschluss ausgestattet und in einer Vielzahl von Materialien und Designs verfügbar, darunter in geflochtenem oder kariertem Leder, im Doppelketten- und Edelstahlketten-Design. Damit beweist das Smart Band 8 hohe Flexibilität für unterschiedlichste Anlässe - für den Einsatz bei gesellschaftlichen Events verwandelt es sich sogar in einen diskreten Anhänger.Preise und VerfügbarkeitDie Xiaomi Watch 2 Pro und das Xiaomi Smart Band 8 sind über die offiziellen Kanäle von Xiaomi erhältlich.Die Xiaomi Watch 2 Pro gibt es in zwei Varianten jeweils in Schwarz oder Silber:- Bluetooth Version zum Preis von 269,99 Euro (UVP)- e-SIM Version zum Preis von 329,99 Euro (UVP)Das Xiaomi Smart Band 8 ist in Gold oder Graphitschwarz zum Preis von 39,99 Euro (UVP) erhältlich.Pressekontakt:Xiaomi Technology Germany GmbHNiederkasseler Lohweg 17540547 DüsseldorfOriginal-Content von: Xiaomi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122861/5613177