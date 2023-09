Düsseldorf (ots) -In Zusammenarbeit mit dem angesehenen Referenten der Leica Akademie und renommierten Fotojournalisten Giuseppe Nucci veranstaltet Xiaomi eine wegweisende Serie von Fotografie-Workshops. Das Projekt unter dem Titel "Story in Sight" widmet sich der Kunst des visuellen Erzählens über das Medium der Fotografie. Es ist Teil von Xiaomis breit angelegter Bildungsinitiative "Xiaomi Education". Das Unternehmen engagiert sich darin für junge Menschen weltweit und stellt ihnen Werkzeuge und Technologien zur Verfügung, um ihr kreatives Potenzial zu verwirklichen."Story in Sight" bietet seinen Teilnehmern die Chance, unmittelbar von dem anerkannten Fotojournalisten Giuseppe Nucci zu lernen. Im Verlauf seiner langen Karriere, die ihn bis in die entferntesten Winkel der Welt führte, hat Nucci Menschen, Orte und ihre Geschichten durch eine anthropologische Linse eingefangen und sein handwerkliches Können verfeinert. Seine Arbeiten wurden in zahlreichen internationalen Publikationen wie dem National Geographic Magazin, der New York Times, The Guardian und Wired veröffentlicht. 2018 gewann er den Picture of the Year Award, eine der renommiertesten Auszeichnungen im Fotojournalismus. Seit 2017 vermittelt Giuseppe Nucci sein Wissen über Fotografie an Studenten auf der ganzen Welt. Im Jahr 2022 wurde er für seine Meisterschaft im Fotojournalismus sowie sein Engagement als Ausbilder zum Referenten der Leica Akademie ernannt.Erste Workshops an der Universität Barcelona"Ich freue mich, die 'Story in Sight' Workshops von Xiaomi Education zu leiten", so Giuseppe Nucci. "Es ist eine spannende Herausforderung für mich, gemeinsam mit Studenten in die Welt des fotografischen Geschichtenerzählens einzutauchen. Ich möchte meine Erfahrungen als Fotograf weitergeben und die Studenten dazu inspirieren, selbst zu außergewöhnlichen Geschichtenerzählern zu werden." Die Universität Barcelona nimmt als erste Institution an dem Projekt "Story in Sight" teil. Sie wurde 1450 gegründet, zählt zu den ältesten und angesehensten europäischen Bildungseinrichtungen und ist für ihr hohes akademisches Niveau, ihre bedeutenden Forschungsbeiträge und ihr Engagement für soziale Verantwortung bekannt. Die Workshops werden im November dieses Jahres im Rahmen des Wintersemesters der Universität Barcelona stattfinden. Teilnehmen können Studierende der Fakultät für Philologie und Visuelle Kommunikation, der Fakultät für Bildende Künste sowie der Fakultät für Information und Audiovisuelle Medien.Dr. Javier Orduña, Koordinator für chinesische Universitäten im Vizerektorat für internationale Politik und Professor an der Fakultät für Philologie und Kommunikation der Universität Barcelona, bringt die Erwartungen der Universität zum Ausdruck: "Wir freuen uns sehr, die 'Story in Sight' Workshops an der Universität Barcelona zu veranstalten. Die Zusammenarbeit mit Xiaomi und dem Fotojournalisten Giuseppe Nucci bietet unseren Studenten eine großartige Gelegenheit, ihre Fähigkeiten im Geschichtenerzählen über das Medium der Fotografie zu verbessern. Wir sind überzeugt, dass die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Profi wie Giuseppe und die Einblicke in das wirkliche Leben und praktische Erfahrungen eine Bereicherung für unsere Studenten im Rahmen ihrer Universitätsausbildung bedeuten werden."Weitere Informationen und Fotos sind hier (https://drive.google.com/drive/folders/10R8gloxe-r1LUW4ggJMwwWlUBkNKycC_) verfügbar.Pressekontakt:Xiaomi Technology Germany GmbHNiederkasseler Lohweg 17540547 DüsseldorfOriginal-Content von: Xiaomi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122861/5613229