EQS-Ad-hoc: Kontron AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

Kontron AG beschließt neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu EUR 70 Mio.



27.09.2023 / 14:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



27.09.2023 | Österreich Der Vorstand der Kontron AG ( www.kontron.com , ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) hat auf Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der ordentlichen Hauptversammlung vom 6.5.2022, welcher am 6.5.2022 über ein elektronisches Informationsverbreitungssystem veröffentlicht wurde, am 27.09.2023 beschlossen, gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG ein weiteres Rückkaufprogramm für eigene Aktien (das "Aktienrückkaufprogramm II 2023") durchzuführen. Der Beschluss des Vorstands für das Aktienrückkaufprogramm II 2023 erfolgte vor dem Hintergrund der aktuellen Bewertung der Aktien der Gesellschaft, die aus Sicht des Vorstands ein sehr attraktives Niveau darstellt. Dazu ist die Liquiditätslage und auch der weitere geplante Geschäftsgang hervorragend, sodass sowohl das organische Wachstum, die geplanten Akquisitionen und das neue Aktienrückkaufprogramm II 2023 finanziert werden können. Aktienerwerbe im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms II 2023 erfolgen für die Kontron AG, welche ein Kreditinstitut mit der Durchführung des Aktienrückkaufprogramms II 2023 beauftragt hat, das seine Entscheidung über den Erwerbszeitpunkt unabhängig und unbeeinflusst von der Kontron AG trifft und die Handelsbedingungen gemäß Artikel 3 Delegierte Verordnung (EU) 2016/1052 vom 8.3.2016 einzuhalten hat. Das Volumen beläuft sich auf bis zu 4 Millionen Stück rückzuerwerbende Aktien, der Rückkauf unter dem Aktienrückkaufprogramm II 2023 startet voraussichtlich am Montag, dem 02.10.2023, und läuft bis längstens Dienstag, 01.10.2024 (einschließlich). Rückkäufe werden im Rahmen der Safe-harbor Rule (Artikel 5 der Marktmissbrauchsverordnung) erfolgen. Der maximale Preis von EUR 23,00 wurde gegenüber dem letzten Aktienrückkaufprogramm I 2023 erhöht. Dies reflektiert die gesteigerten Gewinnprognosen der Kontron. Zudem darf der Kaufpreis nicht mehr als 10% unter bzw. über dem durchschnittlichen Börsenkurs der letzten fünf Börsentage vor Erwerb der Aktien im XETRA Handel liegen. Der anvisierte maximale Gesamtbetrag, der von Kontron AG für das Aktienrückkaufprogramm II 2023 aufgewendet wird, liegt bei EUR 70 Millionen. Die Details zum Aktienrückkaufprogramm II 2023 sowie zu den weiteren einzuhaltenden Parametern, Details zu den durchgeführten Transaktionen im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms II 2023 sowie allfällige Änderungen des Aktienrückkaufprogramms II 2023 werden auf der Internetseite der Kontron AG unter folgendem Link veröffentlicht: https://ir.kontron.com/Aktienrueckkaufprogramm_II_2023.de.html Diese Veröffentlichung ist kein öffentliches Angebot zum Erwerb von Kontron AG-Aktien und begründet keine Verpflichtung der Kontron AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften, Angebote zum Rückerwerb von Kontron AG-Aktien anzunehmen.



Über Kontron

Die Kontron AG ( www.kontron.com , ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von automatisierten industriellen Abläufen, intelligenterem und sicherem Transportwesen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Medizin- und Energielösungen bietet das Unternehmen seinen Kunden wertschöpfende Technologien. Kontron ist im SDAX® sowie TecDAX® der Deutschen Börse gelistet und beschäftigt rund 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern weltweit.



Medienkontakte



Barbara Jeitler

Kontron AG - Investor Relations

Tel: +43 (1) 80191 1199

ir@kontron.com



Alexandra Kentros

Kontron AG - Communications

Tel: +49 151 151 9388 149

group-pr@kontron.com



Jan Lauer

Profil Marketing OHG

Tel: +49 (531) 387 33-18

kontron@profil-marketing.com





Ende der Insiderinformation



