Mit den anhaltend hohen Zinsen bleibt der Markt nicht nur angeschlagen, sondern nahezu panisch. Der DAX rauscht ab in unbequeme Tiefen. Die US-Tech-Werte werden reihenweise abgestraft. Warum in vielen Unternehmen KI drauf steht, aber nicht drin ist, weshalb Palantir häufig unterschätzt wird und wie lange die extremen Schwankungen noch weiter anhalten, erfahren Sie in diesem Interview mit Frank Thelen.