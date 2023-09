Berlin (ots) -Im kommenden Jahr gastiert der renommierte Komponist und Pianist Joe Hisaishi mit Musik aus dem namhaften japanischen Zeichentrickfilm-Studio Ghibli am 23.05. in Düsseldorf und am 25.05. in München. Der Vorverkauf startet diesen Freitag um 14:00 Uhr exklusiv bei Reservix (https://www.reservix.de/tickets-joe-hisaishi-muenchner-symphoniker-and-muenchner-motettenchor/b0159c2a8-9a94-42c1-80db-5b29611c5cbf). Hisaishi erlangte Bekanntheit durch seine jahrelange eindrucksvolle Zusammenarbeit mit dem oscarprämierten Regisseur Hayao Miyazaki (Studio Ghibli).Mit dabei ist auch Hisaishis Tochter Mai Fujisawa (bekannt als Mai), eine talentierte und erfolgreiche Singer-Songwriterin. Ihr persönlicher Stil zeichnet sich durch eine Kombination aus folkloristischen Elementen, sanften Melodien und eindringlichen Gesangsstimmen aus. Neben bisher drei veröffentlichten Studioalben hat Mai u.a. bei zahlreichen Gelegenheiten mit ihrem Vater für Soundtracks zusammengearbeitet, viele davon für das Zeichentrickhaus Ghibli ("Das Schloss im Himmel"und "Das wandelnde Schloss").Als faszinierende Konzertproduktion werden Joe Hisaishis berühmte Kompositionen aus Filmen wie "Prinzessin Mononoke", "Mein Nachbar Totoro" und dem preisgekrönten "Spirited Away" gemeinsam mit den Münchner Symphonikern und dem Münchner Motettenchor zum Leben erweckt. Während ausgewählte Sequenzen auf eine riesige Leinwand projiziert werden, sorgt ein rund 140-Kopf starkes Chor- und Orchester-Ensemble mit fantastischen Klängen für die musikalische Untermalung. Dieses audiovisuelle Spektakel feierte bereits große Erfolge in den Metropolen Tokio, New York, Los Angeles und Melbourne. Erst vergangene Woche gastierte Hisaishi zwei Abende lang vor rund 25.000 Gästen in der restlos ausverkauften Ovo Arena in Wembley.RBK Fusion präsentiert: Joe Hisaishi, Münchner Symphoniker & Münchner Motettenchor- Musik der Studio Ghibli Filme von Hayao Miyazaki23.05.2024: Düsseldorf, PSD Dome, ab 61,15 EUR25.05.2024: München, Olympiahalle, ab 58,75 EURTickets (https://www.reservix.de/tickets-joe-hisaishi-muenchner-symphoniker-and-muenchner-motettenchor/b0159c2a8-9a94-42c1-80db-5b29611c5cbf) zum Vorverkaufsstart exklusiv erhältlich ab Freitag, 29. Sept, um 14:00 bei Reservix (https://www.reservix.de/).Pressekontakt:Pressekontakt:Reservix GmbHSilas Pfeifer, Presse-und ÖffentlichkeitsarbeitTel: 0174/8318369, Mail: presse@reservix.deOriginal-Content von: RBK Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138545/5613255