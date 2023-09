Baden-Baden (ots) -Vier Dokumentarfilme junger Filmemacher:innen ab 2. November 2023 / SWR Fernsehen und ARD MediathekAm 2. November 2023 startet die 23. Staffel der SWR Reihe "Junger Dokumentarfilm". Bis zum 23. November strahlt der Südwestrundfunk insgesamt vier Filme von Diplomand:innen und Absolvent:innen der Filmakademie Baden-Württemberg aus. Die Filme entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit mit der Redaktion Dokumentarfilm des SWR und werden finanziell vom SWR und der MFG Filmförderung Baden-Württemberg gefördert. Sie sind im SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek zu sehen.Grenzen austestenUnter dem diesjährigen Themenschwerpunkt "Grenzen austesten" erzählen die jungen Filmemacher:innen vielseitige Geschichten. Auf individuelle Art und Weise porträtieren sie Menschen, die versuchen, ihre persönlichen Grenzen oder die, von denen sie umgeben sind, auszutesten. Die Reihe "Junger Dokumentarfilm" gibt jungen Autor:innen eine Chance, ihr Können zu beweisen und ihre eigene Filmsprache und Ästhetik zum Ausdruck zu bringen."Marokkos verlorene Kinder" am 2.11. um 23:15 Uhr im SWR FernsehenIn der spanischen Exklave Melilla in Marokko stranden hunderte von marokkanischen Kindern und Jugendlichen auf der Flucht nach Europa. Der Eröffnungsfilm der diesjährigen Staffel, "Marokkos verlorene Kinder" von Benjamin Rost, erzählt die eindrucksvolle Geschichte dieser gestrandeten jungen Menschen. Aus ökonomischen und politischen Gründen sind sie dazu gezwungen, ihre Grenzen auszutesten. In spektakulären Aktionen versuchen sie, als blinde Passagiere die Grenzzäune zu überwinden. Die meisten scheitern am ersehnten Sprung auf das Schiff, das sie nach Europa bringen soll. So wachsen sie in einem Dauerzustand des Wartens auf, mitten in der Pubertät, ohne Eltern, ohne vorgegebene Strukturen, in einer reinen Männergesellschaft. Sie nennen sich "Harragas" - "die, die ihr Leben verbrennen" - und leben ein anarchisches Dasein zwischen Abenteuerlust und Erwachsenwerden. Eine Gemeinschaftsproduktion von MSZ, der Filmakademie Baden-Württemberg und dem SWR für die Reihe "Junger Dokumentarfilm"."Nyke - Eine junge Frau zieht in den Bundestag" am 9. 11. um 23:30 Uhr im SWR FernsehenFür den zweiten Film, "Nyke - Eine junge Frau zieht in den Bundestag" begleitete Regisseurin Jannika Quaas eine der jüngsten Bundestagsabgeordneten Deutschlands, Nyke Slawik, die seit 2021 als erste Transfrau für die Grünen im Parlament sitzt. Sie möchte sich für mehr Klimaschutz, mehr Selbstbestimmung und einen besseren ÖPNV einsetzen. Doch der Ukrainekrieg, die Energiekrise, der Klimawandel und persönliche Anfeindungen bringen die Abgeordnete an ihre eigenen Grenzen - und stellen sie vor eine schwere Entscheidung. Kann sie ihre Ziele erreichen oder muss sie ihre Ideale schon bald hinter sich lassen, um im obersten Parlament des Landes bestehen zu können? Eine Gemeinschaftsproduktion von EIKON Media GmbH, der Filmakademie Baden-Württemberg und dem SWR für die Reihe "Junger Dokumentarfilm" in Zusammenarbeit mit der MFG Filmförderung Baden-Württemberg."Kampf um Demokratie in Belarus - Wer, wenn nicht wir?" am 16.11. um 23:15 Uhr im SWR FernsehenJuliane Tutein beschäftigt sich in ihrem Film "Kampf um Demokratie in Belarus - Wer, wenn nicht wir" mit einem Thema, das angesichts des Ukrainekriegs hochaktuell ist. Der Dokumentarfilm erzählt eindringlich vom friedlichen und unermüdlichen Widerstand der Belaruss:innen. Die Regisseurin begleitet drei Aktivistinnen aus verschiedenen Generationen und Berufsfeldern über ein Jahr hinweg. Anhand ihrer Geschichten und ihres Engagements dokumentiert sie den Aufbruch des belarussischen Volkes und den Wandel im Land. Das Besondere - gerade Frauen sind bei öffentlichen Protesten in Belarus überproportional aktiv und riskieren dabei nicht selten ihr Leben. Sie testen damit ihre eigenen Grenzen aus. Und dann wird im Februar 2022 die Ukraine von Russland überfallen - plötzlich bekommt die Geschichte eine völlig unerwartete und gefährliche Wendung. Eine Gemeinschaftsproduktion von CORSO Film- und Fernsehproduktion und dem SWR für die Reihe "Junger Dokumentarfilm"."Von Mauern und Freiheit" am 23.11. um 23:45 Uhr im SWR FernsehenIn "Von Mauern und Freiheit" porträtiert Kathleen Witt Menschen und Tiere, die sich zwischen Mauern bewegen. Sie erzählt die Geschichten eines Gefängnisseelsorgers, einer Sozialarbeiterin eines Frauenhauses und die einer Wildlife-Managerin eines Wisentgeheges, in dem europäische Bisons für die Auswilderung vorbereitet werden. Der essayistische Film versucht zu ergründen, was für diese Menschen und Tiere, die von Grenzen umgeben sind, Freiheit bedeutet - und was die Zuschauer:innen von ihnen über unser eigenes, individuelles Freiheitsgefühl lernen können. Eine Gemeinschaftsproduktion von Third Picture GbR, Filmakademie Baden-Württemberg und dem SWR für die Reihe Junger Dokumentarfilm in Zusammenarbeit mit der MFG Filmförderung Baden-Württemberg.Alle Filme sind ab Erstausstrahlung für 90 Tage in der ARD Mediathek zu sehen. Neben den vier Erstausstrahlungen werden auch je ein "Junger Dokumentarfilm" aus dem Jahr 2020 sowie aus dem Jahr 2021 erneut gezeigt ("Let's make babies - Schwule Väter in Israel" am 9.11.2023 um 00:45 Uhr und "Jemen - Die Mütter der Entführten" am 16.11.2023 um 00:15 Uhr).