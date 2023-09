Mit diesem ungewöhnlichen Design spricht Hardware-Hersteller Cooler Master Sneaker-Heads und Hardcore-Gamer gleichermaßen an. In dem ungewöhnlichen Gehäuse steckt einiges an Leistung. Der "Sneaker X"-Gaming-PC von Cooler Master ist nun in Deutschland erhältlich. Das Design unterscheidet sich stark von konventionellen Gaming-PCs, da er die Form eines Sneakers hat. Im Inneren befindet sich jedoch ein voll funktionsfähiger Gaming-PC.AnzeigeAnzeige Cooler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...