Hamburg (ots) -Wer kennt es nicht? Das laute Knurren, das sich nach einiger Zeit hinter dem Steuer bemerkbar macht? Dabei handelt es sich zum Glück aber nur selten um einen technischen Fehler am Fahrzeug. Oft steckt eine ganz andere Ursache dahinter, die jeder Autofahrer kennt: der Hunger. Ob auf kurzen Strecken oder längeren Reisen - häufig kommt der Appetit unerwartet und lässt den Autofahrer erst dann wieder los, wenn der ideale Snack für unterwegs gefunden wurde. Von herzhaften Wraps, über Süßigkeiten bis hin zu gesunden Knabbereien - kleine Köstlichkeiten to go können die eintönige Reisezeit etwas beleben, den Hunger stillen und die Stimmung heben. Sie sind wie treue Begleiter, die in der Mittelkonsole, im Rucksack oder an der Theke des nächstgelegenen Bistros darauf warten, uns auf der Reise neue Kraft zu geben. Im Rahmen einer aktuellen Umfrage der Tankstellenkette HEM zum Thema "Der perfekte Reisesnack"[1] wurden 1.404 Personen über 18 Jahren gefragt, was sie am liebsten bei ihrer Autofahrt snacken. Welche Eigenschaften sollte die perfekte Zwischenmahlzeit für unterwegs mitbringen? Und wo finden deutsche Autofahrer ihren heißersehnten Lieblingshappen?Eines ist sicher: Autofahren macht hungrig - wer mag schon hangry[2] Verkehrsteilnehmer? Geht es nach mehr als jedem dritten Autofahrer (36 Prozent), so dürfen Snacks bei der Autofahrt also nicht fehlen. Weitere 38 Prozent der Befragten greifen zumindest hin und wieder auf die schnellen Häppchen zurück - insbesondere auf langen Fahrten."Einmal volltanken bitte und dazu ein belegtes Brot"Die kleine Zwischenmahlzeit gehört zum Autofahren einfach dazu - genau wie die Butter auf das Brot. Apropos: Ein belegtes Brot ist für 70 Prozent der Deutschen ein absolutes Muss auf längeren Reisen und stellt für mehr als jeden Zweiten (54 Prozent) auch auf kurzen Strecken den idealen Leckerbissen dar. Auch Backwaren (44 Prozent) und Süßigkeiten (42 Prozent) gehören bei langen Fahrten vorzugsweise zur Proviant-Auswahl. Ebenso stellen Obst und Gemüse für 42 Prozent der Umfrage-Teilnehmer eine gute Snackvariante für größere Touren dar.Mehr als jeder Vierte (27 Prozent) bereitet sich vor Fahrtbeginn sein Reiseproviant selbst zu. Doch was, wenn einen der große Hunger ganz plötzlich überkommt und man nichts Essbares dabeihat? Die Rettung ist oft nur wenige Kilometer entfernt: 42 Prozent der Befragten sehen den Tankstopp als ideale Möglichkeit, sich im dortigen Bistro mit Leckereien einzudecken und zeitgleich auch das Auto mit neuer Energie zu versorgen. Zudem gibt fast jeder Zehnte (9 Prozent) an, bei dem vielfältigen Angebot an Süßigkeiten im Kassenbereich nicht widerstehen zu können. Die Tankstelle gilt damit als Schlaraffenland für hungrige Autofahrer.Deutsche schwören auf Kaffee und herzhafte SnacksUnd wie sieht es mit den Geschmacksvorlieben der Befragten aus? Salzige Knabbereien (86 Prozent), Süßes (86 Prozent) sowie herzhafte Snacks (94 Prozent) sind bei den Deutschen gleichermaßen beliebt. Bei der Frage nach dem Lieblingssnack liegt jedoch Herzhaftes und Wohlschmeckendes mit 39 Prozent ganz vorne, während ein Drittel der Befragten (33 Prozent) erfrischende und fruchtige Snacks bevorzugt. Nur fünf Prozent sehen cremig zartschmelzende Leckereien, wie zum Beispiel Schokolade, an der Spitze ihrer persönlichen Geschmacksvorlieben. Lediglich vier Prozent favorisieren saure Snacks und nur zwei Prozent schwören auf würzige, exotische Häppchen.Doch jeder noch so leckere Snack eignet sich nicht unbedingt für die Autofahrt. Obwohl der Geschmack für 58 Prozent der Autofahrer als wichtigstes Kriterium gilt, legen 35 Prozent zudem viel Wert auf Sauberkeit: Hauptsache, es krümelt und kleckert nicht. Für etwa jeden Fünften sollte der perfekte Imbiss zudem schnell genießbar sein (23 Prozent), genügend Energie liefern (19 Prozent) und auch der Gesundheit etwas Gutes tun (18 Prozent). Ist der richtige Snack einmal gefunden, bleibt auch der Durst nicht weit. Das beliebteste Getränk beim Autofahren ist der Kaffee (35 Prozent), dicht gefolgt vom obligatorischen Wasser (33 Prozent). Nur etwa jeder Fünfte (20 Prozent) greift am liebsten zu Softdrinks.Zu Besuch im Bistro der Tankstellenkette HEMDas Bistro Vital der Tankstellenkette HEM bietet ständig neue Snack-Rezepte und köstliche Kreationen für den Hunger zwischendurch. Fast jeder Dritte (29 Prozent) ist bereits in den Genuss des vielfältigen Angebots gekommen, während die Hälfte der Befragten (50 Prozent) neugierig bleibt und einen Abstecher zum Bistro Vital beim nächsten Roadtrip einplanen würde. Ob warme Leckerbissen, Süßigkeiten oder Backwaren: 59 Prozent der Befragten sind zufrieden mit der Auswahl, die deutsche Tankstellen-Bistros zu bieten haben und können nach einem Besuch meist satt und zufrieden ihre Reise fortsetzen. 