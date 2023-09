Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) gab heute bekannt, dass Pascal Carrer dem Unternehmen als Head of Casualty in der Schweiz beigetreten ist.

"Ich freue mich, Pascal in unserem Führungsteam in der Schweiz begrüßen zu dürfen", sagte Leander Metzger, Country Manager in der Schweiz, BHSI. "Gemeinsam werden wir weiterhin die Underwriting-Kompetenz von BHSI, die CLAIMS IS OUR PRODUCT-Philosophie und die finanzielle Stärke den Kunden und Maklern im ganzen Land vermitteln."

Pascal kommt mit fast 30 Jahren Erfahrung im Versicherungs-Underwriting und Risikomanagement zu BHSI. Zuletzt war er Head of Corporate Risk Insurance Management bei der Hoerbiger Holding AG. Pascal hat seinen Sitz in Zürich und ist unter Pascal.Carrer@bhspecialty.com erreichbar.

Das BHSI-Team in Zürich ist stetig gewachsen und hat sein lokales Underwriting erweitert, das derzeit Sach-, Unfall- sowie Executive- und Professional-Sparten umfasst.

In der Schweiz firmiert Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) unter Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL). BHIIL ist eine in England und Wales eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Registrierungsnummer 3230337 und eingetragenem Firmensitz in 8 Fenchurch Place, 4th Floor, London EC3M 4AJ, Großbritannien. BHIIL ist eine Tochtergesellschaft der Berkshire Hathaway Specialty Insurance Company (BHSIC), einem Unternehmen mit Sitz in Nebraska, USA, das gewerbliche Sachversicherungen, Unfallversicherungen, Berufshaftpflichtversicherungen im Gesundheitswesen, Executive- und Professional-Sparten, Transaktionshaftpflichtversicherungen, Bürgschaften, Seeversicherungen, Reise-, Programm-, Unfall- und Krankenversicherungen anbietet sowie medizinische Stop-Loss-, Hausbesitzer- und multinationale Versicherungen. BHSIC und BHIIL sind Tochtergesellschaften der National Indemnity-Versicherungsgruppe von Berkshire Hathaway, die über ein Finanzkraft-Rating von A++ von AM Best und AA+ von Standard Poor's verfügen. Berkshire Hathaway Specialty Insurance hat seinen Sitz in Boston und Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Columbia, Dallas, Houston, Indianapolis, Irvine, Los Angeles, New York, Plymouth Meeting, San Francisco, San Ramon, Seattle, Stevens Point, Adelaide, Auckland, Barcelona, Brisbane, Brüssel, Köln, Dubai, Dublin, Frankfurt, Hongkong, Kuala Lumpur, London, Lyon, Macao, Madrid, Manchester, Melbourne, München, Paris, Perth, Singapur, Sydney, Toronto und Zürich.

Contacts:

MEDIENKONTAKT

JoAnn Lee +1 617.936.2937