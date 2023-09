Erfurt (ots) -"Triff Anne Frank" (KiKA/hr) ist eine von vier deutschen Produktionen im Rennen um die "International Emmys". Die Episode des KiKA-Geschichtsformates mit der Moderatorin Clarissa Corrêa da Silva ist von der "International Academy of Television Arts & Sciences" in der Kategorie "Kids Factual" nominiert und ist damit die einzige deutsche Nominierung im Kinderbereich. Die begehrten Auszeichnungen werden am 20. November 2023 in New York verliehen."Triff Anne Frank (https://www.kika.de/triff/triff/videos/fuenfzehn-anne-frank-100)" (KiKA/hr): Generationen lernen durch das authentische Dokument ihres Tagebuchs die Realität von nationalsozialistischer Terrorherrschaft und Judenverfolgung kennen. Die zeitreisende Reporterin Clarissa Corrêa da Silva erlebt mit, wie Anne Frank (gespielt von Katharina Kron) an ihrem 13. Geburtstag das Tagebuch bekommt, verfolgt das Untertauchen, das Leben im Hinterhausversteck und die Rettung ihres Tagebuchs nach ihrer Deportation. Sie lernt Anne Frank als leidenschaftliche Beobachterin und Schriftstellerin kennen und zugleich als Teenagerin mit Ecken und Kanten. Reportagen aus Amsterdam und animierte Wissensclips ergänzen die Spielszenen. "Triff Anne Frank" präsentiert darüber hinaus Interviews mit Annes besten Freundinnen: In Amsterdam trifft Clarissa die 93-jährige Jacqueline van Maarsen, als zusätzliches Online-Material gibt es ein Interview mit Hannah Pick-Goslar des ARD Studios Tel Aviv. "Triff Anne Frank" ist auch als Lehrfilm für den Unterricht erhältlich (Matthias-Film), die begleitenden Materialien hat Professor Sascha Feuchert erarbeitet."Triff Anne Frank" ist eine Produktion von Crossmedia und Ifage im Auftrag von KiKA und hr mit der Szenenregie von Volker Schmidt-Sondermann, Buch von Matthias Huff und Tina Wilß (KiKA), die Redaktion verantworten Tanja Nadig (hr) und Anne Reichenbach (KiKA). Die Episode entstand in enger Zusammenarbeit mit Professor Sascha Feuchert von der Arbeitsstelle Holocaustliteratur an der JLU Gießen, der für das Drehbuch die Sachtexte verfasste.In der KiKA-Geschichtsreihe "Triff..." (KiKA/WDR/hr) begegnet Clarissa Corrêa da Silva berühmten Persönlichkeiten der Weltgeschichte in ihrer jeweiligen Epoche und erlebt, wie einflussreich die Porträtierten auch gegenwärtig noch sind. Alle Episoden der Reihe sind auf kika.de und im KiKA-Player mit Untertiteln, Audiodeskription und in Gebärdensprache verfügbar. Eine neue Staffel ist für Januar 2024 geplant. Clarissa wird in den neuen Episoden auf den Spuren von Bertha von Suttner, Paulus, und Muhammad Ali sein.Weitere Informationen und Fotos zu "Triff..." finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5613319