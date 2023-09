Im vergangenen Jahr haben die in Deutschland tätigen Lebensversicherer, Pensionskassen und Pensionsfonds so viel ausgezahlt wie noch nie zuvor Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV): "Die an unsere Kundinnen und Kunden ausgereichten Leistungen stiegen gegenüber 2021 um 5,4 Prozent auf den Rekordwert von 91,2 Milliarden Euro." "Das bedeutet: Rechnerisch haben die Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...