Ethereum Kurs hält sich über 1.600 Dollar - das ist für Anleger nun wichtig

In der letzten September-Handelswoche gestaltet sich die Gemengelage aus fundamentalen und charttechnischen Gesichtspunkten am Krypto-Markt weiter unübersichtlich. Insbesondere die Sorge vor anhaltend hohen Kapitalmarktzinsen im US-Raum schmälert die Attraktivität von riskanten und zinslosen Anlagen wie etwa Ether (USD). Neben weiteren Wirtschaftsdaten dürften Anleger weiterhin einer möglichen Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USA entgegenfiebern. Fed-Sitzung initiiert geldpolitische Sorgen - US-Wirtschaftsdaten und ETF-Thematik im Blick Nach der jüngsten Fed-Notenbanksitzung von vor einer Woche sehen sich Anleger dies- und jenseits des Atlantiks zusehends mit geldpolitischen Risiken konfrontiert. Nach wie vor ist nicht klar, ob und wann die US-Notenbank ihre restriktive Geldpolitik noch mal verschärft. Die Gedankenspiele der Anleger auf eine in Zukunft behutsame geldpolitische Marschroute sind spätestens seit Mittwochabend wieder einer nüchternen Betrachtungsweise gewichen.

Zwar hatte die Fed erwartungsgemäß nicht an den berüchtigten Zinsschrauben gedreht und das Zinsband bei 5,25-5,50 Prozent belassen, allerdings weitere Zinserhöhungen nicht ausgeschlossen.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

