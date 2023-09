DJ MÄRKTE USA/Börse leicht erholt von Vortagesverlusten

NEW YORK (Dow Jones)--Zum Start in den Mittwochshandel machen die US-Börsen einen Teil ihrer Verluste vom Dienstag wett. Der Dow-Jones-Index zeigt sich zwar kaum verändert bei 33.616 Punkten, der S&P-500 rückt jedoch um 0,3 Prozent vor. Der Nasdaq-Composite steigt um 0,4 Prozent. Einige Anleger seien inzwischen der Überzeugung, dass die jüngsten Kursverluste am Aktienmarkt überzogen seien, heißt es aus dem Handel.

Die Analysten von Bespoke Investment Group sprechen von einem "Blutbad" speziell bei Small Caps im bisherigen Wochenverlauf. Das Monatsende könne nicht schnell genug kommen, so Bespoke. Der September gilt als einer der schlechtesten Börsenmonate, so dass Anleger sein Ende herbeisehnen dürften. Die aktuellen Belastungsfaktoren, namentlich die hohen Zinsen und der Streit in den USA um die Ausgabenpolitik, dürften allerdings vorerst bestehen bleiben. Zum 1. Oktober droht die Schließung von Behörden und anderen staatlichen Einrichtungen, wenn der Haushaltsstreit nicht rechtzeitig beigelegt wird.

Sinkende Anleihezinsen stützen Erholung

Etwas unterstützt wird die Erholung am Mittwoch von einem leichten Rückgang der US-Anleiherenditen. Die Zehnjahresrendite sinkt auf 4,51 Prozent; am Dienstag hatte sie zeitweise mit 4,57 Prozent den höchsten Stand seit 16 Jahren erreicht.

An Konjunkturdaten wurden nur die Auftragseingänge bei langlebigen Wirtschaftsgütern veröffentlicht. Sie stiegen im August wider Erwarten leicht.

Unternehmensnachrichten sind derweil erneut rar. Geschäftszahlen kommen von einigen Unternehmen der zweiten Reihe. Costco Wholesale (+0,1%) hat im vierten Geschäftsquartal zwar besser abgeschnitten als erwartet, sich aber zur Enttäuschung von Marktteilnehmern nicht zu einer etwaigen Erhöhung der Mitgliedsbeiträge geäußert.

Derweil hat der Möbelhersteller Millerknoll die Gewinnprognose für das 2024 endende Geschäftsjahr erhöht. Die Aktie macht einen Sprung von rund 30 Prozent.

Hayward Holdings (+7,8%) profitieren von der bevorstehenden Aufnahme in den S&P-Smallcap-600-Index. Ermutigende Studienergebnisse zu Krebstherapien katapultieren Cardiff Oncology um 15,4 Prozent nach oben.

Der drohende "Shutdown" in den USA treibt die Anleger in den Dollar, der von seinem Ruf als "sicherer Hafen" in Krisenzeiten profitiert. Der Dollarindex legt um 0,2 Prozent zu.

Angebotssorgen, bedingt durch die saudi-arabischen Fördermengenkürzungen, lassen die Ölpreise kräftig steigen. Auf dem Goldpreis lastet hingegen der festere Dollar.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.616,36 -0,0% -2,52 +1,4% S&P-500 4.285,35 +0,3% 11,82 +11,6% Nasdaq-Comp. 13.120,28 +0,4% 56,67 +25,4% Nasdaq-100 14.605,34 +0,4% 59,51 +33,5% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,08 -5,2 5,13 65,9 5 Jahre 4,60 -1,4 4,62 60,2 7 Jahre 4,58 -2,0 4,60 61,2 10 Jahre 4,51 -2,3 4,54 63,4 30 Jahre 4,65 -3,1 4,68 67,6 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:10 Di, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0526 -0,4% 1,0564 1,0577 -1,7% EUR/JPY 157,11 -0,3% 157,53 157,47 +11,9% EUR/CHF 0,9668 -0,1% 0,9689 0,9667 -2,3% EUR/GBP 0,8670 -0,3% 0,8695 0,8696 -2,0% USD/JPY 149,25 +0,2% 149,11 148,91 +13,8% GBP/USD 1,2141 -0,1% 1,2149 1,2163 +0,4% USD/CNH (Offshore) 7,3169 +0,1% 7,3084 7,3118 +5,6% Bitcoin BTC/USD 26.738,01 +2,2% 26.252,91 26.157,65 +61,1% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 92,50 90,39 +2,3% +2,11 +18,9% Brent/ICE 95,70 93,96 +1,9% +1,74 +16,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 39,20 40,32 -2,8% -1,12 -51,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.889,10 1.900,75 -0,6% -11,65 +3,6% Silber (Spot) 22,58 22,88 -1,3% -0,29 -5,8% Platin (Spot) 901,18 907,53 -0,7% -6,35 -15,6% Kupfer-Future 3,62 3,62 +0,1% +0,00 -5,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

September 27, 2023 09:43 ET (13:43 GMT)

