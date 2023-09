DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 28. September (vorläufige Fassung)

=== *** 01:50 JP/Industrieproduktion August *** 07:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen September 08:00 DE/Schulden der öffentlichen Haushalte 2Q *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +3,4% gg Vj zuvor: +2,4% gg Vj 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 10:00 DE/Stellenindex BA-X der Bundesagentur für Arbeit September *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern September *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg September *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen September *** 10:00 DE/Wirtschaftsforschungsinstitute, Pk zum Herbstgutachten, Berlin 11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis *** 11:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen September *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung September Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 92,5 zuvor: 93,3 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -10,5 zuvor: -10,3 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -17,8 vorläufig:-17,8 zuvor: -16,0 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone September 13:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Grußwort beim Föderalen Forum im Finanzministerium, Berlin 13:15 DE/Bundeskanzler Scholz, kasachischer Präsident Toqajew, Pk nach gemeinsamen Gespräch, Berlin *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) September PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+4,7% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+6,1% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,5% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+6,4% gg Vj 14:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede auf der Jahresveranstaltung von Encourageventures, Berlin *** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q annualisiert PROGNOSE: +2,2% gg Vq 2. Veröff.: +2,1% gg Vq 1. Quartal: +2,0% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,0% gg Vq 2. Veröff.: +2,0% gg Vq 1. Quartal: +4,1% gg Vq *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 214.000 zuvor: 201.000 15:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme an einer Diskussionsrunde anlässlich des Berlin Global Dialogue, Berlin 15:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede und kurzes Q&A auf Impact Entrepreneurship Forum, Berlin 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI 15:00 US/US Fed-Chicago-Präsident Goolsbee (2023 stimmberechtigt im FOMC), Policy Speech by Peterson Institute 17:00 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee (2023 stimmberechtigt im FOMC), Rede am Peterson Institute 19:15 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede anlässlich der Erföffnung der BMW Motorenwelt, Berlin *** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg September - EU/Rat der Justiz- und Innenminister - Märkte/Börsenfeiertag Südkorea ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

