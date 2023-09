© Foto: Jakub Porzycki - picture alliance / NurPhoto



Kraken erhält neue Lizenzen in Spanien und Irland und verstärkt damit seine Präsenz in der EU. Das amerikanische Krypto-Unternehmen sieht großes Potenzial im kryptofreundlichen Europa.

Die US-Krypto-Börse Kraken hat neue Geschäftslizenzen für Spanien und Irland erhalten, was ihr bedeutende Expansionsmöglichkeiten in der Europäischen Union eröffnet. In Irland wurde Kraken als E-Money Institution (EMI) anerkannt und die spanische Zentralbank hat Kraken eine Lizenz als Virtual Asset Service Provider (VASP) erteilt, berichtet das Branchenmagazin BTC-Echo.

Diese Lizenzen ermöglichen es Kraken, seine Geschäftsbeziehungen mit EU-Banken auszubauen und innovative Dienstleistungen für EU-Bürger anzubieten. Von besonderer Bedeutung ist, dass Kraken nun auch Custody-Dienstleistungen für Kunden in Spanien anbieten kann.

"Diese Lizenzen sind ein Beweis für unser anhaltendes Engagement für die europäische Expansion", heißt es in einem Blogpost von Kraken. Curtis Ting, Vice President of Global Operations bei Kraken, fügt hinzu: "Wir sehen ein solides Fundament für Krypto in Europa mit einer zukunftsweisenden Regulierung."

Die anhaltende Expansion von Kraken in die EU-Märkte zeigt, wie das Unternehmen von der als kryptofreundlich geltenden Regulierung in Europa profitiert, insbesondere da Kraken in der Vergangenheit mit regulatorischen Herausforderungen in den USA konfrontiert war, die dort zur Einstellung bestimmter Dienste wie dem Staking-Dienst führten.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion

