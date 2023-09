Wind River, ein weltweit führender Anbieter von Software für unternehmenskritische intelligente Systeme, gab heute bekannt, dass NTT DOCOMO Wind River Studio für sein virtualisiertes 5G-Netzwerk einsetzt, das diesen Monat in Japan für den gewerblichen Einsatz eingeführt wurde.

Für den Start des ersten kommerziellen vRAN-Dienstes von NTT DOCOMO wurde die Wind River Studio Cloud Platform in die virtuelle Zentraleinheit (vCU) und die virtuell verteilte Einheit (virtualized distributed unit (vDU)) von Fujitsu mit dem neuesten konvergierten Beschleuniger von NVIDIA integriert. Die Studio Cloud Platform bietet eine vollständig Cloud-native, Kubernetes- und Container-basierte Architektur auf der Basis von Open Source-Software für die Entwicklung, die Bereitstellung, den Betrieb und die Wartung von großen Distributed Edge-Netzwerken.

"Die Branche entwickelt sich zunehmend in Richtung vRAN und Open RAN, da sie von überzeugenden Vorteilen wie Netzwerkflexibilität und Skalierbarkeit sowie geringeren Bereitstellungs- und Wartungskosten profitieren. Durch die Zusammenarbeit mit bewährten Experten wie Wind River, Fujitsu und NVIDIA können wir den Support und die Qualität von Funktionen auf kommerzieller Ebene sicherstellen und die Branche bei der Transformation unterstützen. Darüber hinaus können wir Innovationen beschleunigen, um den Anforderungen der sich wandelnden Telekommunikationslandschaft gerecht zu werden", so Sadayuki Abeta, Global Head of Open RAN Solutions, NTT DOCOMO.

"Distributed Cloud-Netzwerke sind hochkomplex. Innovationen zur Vereinfachung der Bereitstellung und zur Erhöhung des Automatisierungsgrads sowie der Betriebseffizienz sind unerlässlich, damit Service Provider neue 5G-Anwendungsfälle erfolgreich unterstützen können", erläuterte Paul Miller, Chief Technology Officer bei Wind River. "Durch die enge Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen wie NTT DOCOMO, Fujitsu und NVIDIA kann Wind River weiterhin bewährte Technologie auf der Basis von Studio liefern, die bei Betreibern in globalen Implementierungen im Einsatz ist."

"Fujitsu liefert vollkommen virtuelle 5G-Basisstationssoftware, die Kunden dabei unterstützt, Dienste mit extrem niedrigen Latenzzeiten und hochgradig optimierte TCO zu erreichen. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit NTT DOCOMO, Wind River und NVIDIA, um mit ihnen Innovationen für Netzwerke der nächsten Generation voranzutreiben", ergänzte Masaki Taniguchi, Senior Vice President, Head of Mobile Systems Business Unit, Fujitsu.

"Durch die Zusammenarbeit mit den Branchenführern NTT DOCOMO, Wind River und Fujitsu trägt NVIDIA dazu bei, hochleistungsfähige, energieeffiziente, softwaredefinierte 5G vRAN- und KI-Anwendungen in einem handelsüblichen, von NVIDIA beschleunigten Gesamtsystem bereitzustellen", erklärte Ronnie Vasishta, Senior Vice President of Telecoms bei NVIDIA. "Diese Technologie kann dazu beitragen, innovative neue Anwendungsfälle für ein spektraleffizientes 5G-Netz zu ermöglichen."

Wind River stellt NTT DOCOMO sowohl seine Studio Cloud Platform als auch seine Studio Analytics-Funktionen zur Verfügung. Die Studio Cloud Platform, die auf dem Open Source-Projekt StarlingX basiert, bildet die Grundlage für eine geografisch verteilte, verwaltete Lösung, die den Day-1- und Day-2-Betrieb vereinfacht, indem sie ein automatisiertes Single-Pane-of-Glass-Management von Tausenden von Knoten bietet, und zwar unabhängig von ihrem physischen Standort. Studio Analytics kann zur Überwachung des Status von geografisch verteilten Far-Edge-Clouds eingesetzt werden. Studio adressiert die komplexen Herausforderungen, denen Service-Provider bei der Bereitstellung und Verwaltung einer geografisch verteilten Infrastruktur mit extrem niedriger Latenz gegenüberstehen, und ermöglicht die Bereitstellung von virtuellen 5G-Basisstationen in großem Maßstab.

Als führendes Unternehmen in der 5G-Landschaft spielte Wind River eine Schlüsselrolle bei der weltweit ersten erfolgreichen 5G-Datensitzung, beim Aufbau kommerzieller vRAN/O-RAN-Programme, einschließlich eines der weltweit größten Open RAN-Netzwerke, sowie bei der Einführung des ersten vollautomatisierten Edge-Daten Center für kommerzielle Dienste.

Über NTT DOCOMO

NTT DOCOMO, Japans führender Mobilfunkanbieter mit über 86 Millionen Kunden, ist einer der weltweit führenden Anbieter von 3G-, 4G- und 5G-Mobilfunktechnologien. Neben den Kernkommunikationsdiensten geht DOCOMO in Zusammenarbeit mit einer wachsenden Zahl von Unternehmen ("+d"-Partner) neue Wege und schafft attraktive und benutzerfreundliche Mehrwertdienste, die die Art und Weise, wie Menschen leben und arbeiten, verändern. DOCOMO leistet Pionierarbeit mit einem hochmodernen 5G-Netz und ermöglicht so innovative Dienste, die Kunden über ihre Erwartungen hinaus überraschen und inspirieren.

https://www.docomo.ne.jp/english/

Über Wind River

Wind River ist ein weltweit führender Anbieter von Software für unternehmenskritische intelligente Systeme. Seit mehr als vier Jahrzehnten ist das Unternehmen ein Innovator und Pionier und unterstützt Milliarden von Geräten und Systemen, die ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit erfordern. Die Software und das Know-how von Wind River beschleunigen den digitalen Wandel in verschiedenen Branchen, darunter die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Industrie, Medizin und Telekommunikation. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio, das durch erstklassige globale professionelle Dienstleistungen und Support sowie ein breites Partner-Ökosystem unterstützt wird. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie Wind River unter www.windriver.com.

Wind River ist eine Marke oder eingetragene Marke von Wind River Systems, Inc. und seinen Tochtergesellschaften. Andere Namen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230927535675/de/

