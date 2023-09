Fortschritt oder Verzicht - was ist besser?Privatfliegerei boomt Während Deutschlands Bürgern das Fliegen durch Abgaben und moralische Belehrungen ("Flugscham") vergällt wird, boomt andernorts die Luftfahrt. Immer dichter wird das Netz der Fluglinien in fast ganz Europa und in Übersee. Nur die internationalen Verbindungen von deutschen Flughäfen aus werden von den Fluggesellschaften...

Den vollständigen Artikel lesen ...