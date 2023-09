Strategische Partnerschaft als Wegbereiter für einen grundlegenden Wandel in der Cross-Play-Technologie

Xsolla, ein globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen, gibt die strategische Übernahme von AcceleratXR bekannt, einem Anbieter von In-Game-Server-Backend-Technologie, die für Live-Service-Spiele und Software entwickelt wurde. Die AcceleratXR-Plattform und die Netzwerk-Engine bieten stabile Skalierbarkeit und unterstützen Erfahrungen über mehrere Plattformen und Geräte hinweg. Die Kombination funktioniert ähnlich wie ein Betriebssystem, das für moderne interaktive digitale Inhalte optimiert ist.

Mit der AcceleratXR-Technologie können Entwicklerteams unabhängig von ihrer Größe und ihren Fähigkeiten hochmoderne Online- und Multiplayer-Erlebnisse im großen Stil entwickeln. Mit über 20 spezialisierten Systemen, wie z. B. Live Cloud Scripting, ist AcceleratXR die flexibelste und funktionsreichste Plattform für die Entwicklung von Spielen, digitaler Unterhaltung, dem Metaverse und mehr.

Diese Übernahme unterstreicht den Wandel hin zur Vermarktung umfassender Cross-Play- und Cross-Pay-Lösungen, die sofort verfügbar sind. Außerdem können Spielern ihre Identität behalten und auf ihre Kaufhistorie auf jeder Plattform zugreifen, auf der sie spielen möchten PC, Web, Konsole, Mobile und VR.

"Heute begrüßen wir AcceleratXR, einen bedeutenden Neuzugang in der Xsolla Game-Tech-Familie", sagte Chris Hewish, CEO von Xsolla. "AcceleratXR bietet eine robuste Spieleserver-Backend-Technologie, die für verschiedene Plattformen geeignet ist von Web über PC und Konsole bis hin zu mobilen Geräten. Dies ist ein vielversprechender Schritt auf unserem Weg, die Cross-Play-Technologie neu zu definieren."

"Wir sind erfreut über die Übernahme durch Xsolla, da sie unsere Kernaufgabe, Spieleentwicklungs-Tools für alle zugänglich zu machen und die sozialen Erfahrungen innerhalb von Gaming-Communities zu verbessern, noch verstärkt", erklärte Jean-Philippe Steinmetz, Mitbegründer von AcceleratXR. "Dieser bedeutsame Schritt nach vorn bietet vielversprechende Möglichkeiten, die globale Glücksspielindustrie neu zu gestalten."

Weitere Informationen über AcceleratXR finden Sie unter: https://xsolla.pro/axr-acquisition

Über Xsolla

Xsolla ist ein weltweit tätiges Unternehmen für den Handel mit Videospielen und verfügt über ein solides, leistungsstarkes Angebot an Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Videospielbranche entwickelt wurden. Seit der Gründung im Jahr 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -publishern aller Größenordnungen geholfen, ihre Spiele weltweit und plattformübergreifend zu finanzieren, zu vermarkten, zu lancieren und zu monetarisieren. Als einer der innovativen führenden Akteure im Bereich des Handels mit Spielen verfolgen wir bei Xsolla den Auftrag, die inhärenten Komplexitäten von globalem Vertrieb, Marketing und Monetarisierung zu meistern, und unterstützen so unsere Partner dabei, mehr geografische Gebiete zu erreichen, mehr Umsätze zu generieren und Beziehungen mit Gamern weltweit herzustellen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und unterhält Niederlassungen in Berlin, Seoul und anderen Städten auf der ganzen Welt. Xsolla unterstützt große Spieltitel wie Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo und mehr.

Erfahren Sie mehr auf: xsolla.com

Über AcceleratXR

AcceleratXR ist eine vielseitige Lösung für Spieleentwickler, die plattformübergreifende Spiele und Anwendungen entwickeln wollen. Es deckt ein breites Spektrum an Spielplattformen von Konsolen, PC und Mobilgeräten bis hin zu VR-Umgebungen ab. Durch die Verbesserung der nahtlosen Verbindungen zwischen diesen verschiedenen Spielschnittstellen reduziert AcceleratXR die Entwicklungszeit und -kosten erheblich und ermöglicht es Spieleentwicklern, große, plattformübergreifende Spiele effektiver zu entwickeln.

Erfahren Sie mehr auf: acceleratxr.com

