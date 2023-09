Dubai Chambers präsentiert The Deals Hub, eine neue wirkungsorientierte Plattform, die einen innovativen Raum für globale Wirtschaftsführer und Investoren schafft, um Partnerschaften und Geschäftsabschlüsse im Verlauf des kommenden Dubai Business Forum anzukündigen, das im November in Madinat Jumeirah stattfindet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230927638663/de/

H.E. Abdul Aziz Al Ghurair, Chairman of Dubai Chambers (Photo: AETOSWire)

Veranstaltet unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate und Ruler of Dubai wird das Dubai Business Forum wichtige Interessenvertreter aus der Regierung und des privaten Sektors aus aller Welt zusammenbringen, um strategischen Wirtschaftspartnerschaften zu eruieren, internationale Netzwerke zu entwickeln und neue Perspektiven für Geschäfte, Handel und Investitionen zu erschließen.

Die Einführung von The Deals Hub schafft einen dedizierten Raum, um größere Geschäftsinitiativen, Partnerschaften und Investitionen ins Leben zu rufen und anzukündigen mit Unterzeichnungen, die von Regierungsdirektoren, prominenten Persönlichkeiten aus dem öffentlichen und privaten Sektor und Vertretern globaler Medien bezeugt wurden.

Seine Exzellenz Abdul Aziz Abdulla Al Ghurair, Vorsitzender von Dubai Chambers, kommentierte die Entwicklung mit den Worten: "Das Dubai Business Forum schafft eine einzigartige Plattform für Vereinbarungen und Investitionen, die aufregende Möglichkeiten erschließen und nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum fördern werden. Die Einführung von The Deals Hub unterstreicht die wachsende Stellung von Dubai als einem führenden Zentrum der globalen Wirtschaft und spiegelt den Erfolg des Emirats bei der Anziehung von Auslandsinvestitionen und Unterstützung von Geschäftsausweitungen wider."

Im Rahmen von The Deals Hub werden umfassende Vereinbarungen getroffen, darunter umfangreiche Partnerschaften, Joint Ventures und Fusionen und Übernahmen; Börsengänge (IPOs), hohe Investitionen und Fundraising-Runden; Regierungsaufträge, grenzüberschreitende Handelsabkommen und Absichtserklärungen (MoUs).

Das Dubai Business Forum findet vom 1. bis 2. November in Madinat Jumeirah statt.

Anmeldungen beim diesjährigen Event können unter register.dubaibusinessforum.com erfolgen.

Über Dubai Chambers

Dubai Chambers ist eine gemeinnützige öffentliche Einrichtung, welche die Vision von Dubai als globaler Akteur durch die Befähigung von Unternehmen durch Bereitstellung innovativer Mehrwertdienstleistungen und des Zugangs zu einflussreichen Netzwerken unterstützt. Im März 2021 gab Seine Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate und Ruler of Dubai, die Neustrukturierung der Dubai Chambers und Bildung von drei Kammern für das Emirat bekannt, namentlich Dubai Chamber of Commerce, Dubai International Chamber und Dubai Chamber of Digital Economy, die nun als Dubai Chambers firmieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.dubaichambers.com

