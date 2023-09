Der von NVIDIA unterstützte digitale Avatar mit generativer KI demonstriert, wie Finanzinstitute neue Technologien nutzen können, um ihren Kunden Mehrwertdienste zu bieten

SoftServe, ein führender Anbieter von IT-Consulting und digitalen Diensten, wird auf der Money20/20 USA den AI Pathfinder "Sage" vorstellen, ein auf generativer KI beruhender Financial Intelligence Consultant, der die NVIDIA Avatar Cloud Engine (ACE) nutzt. Ab dem 22. Oktober können Teilnehmer an Booth #13117 mit der fesselnden Erscheinung interagieren, die finanzielle Entscheidungsfindung und Weiterbildung bietet.

Sage, der AI Pathfinder, wird durch ein angepasstes ChatGPT-Modul in Kombination mit visuellen Avataren und dynamischen Inhalten ergänzt. Dazu gehört eine Echtzeit-Informationsverarbeitung zur interaktiven Entscheidungsfindung, um individualisierte Finanzempfehlungen zu erstellen.

Finanzieller Wohlstand ist für 58 der Amerikaner, die von einer Gehaltsabrechnung zur nächsten leben, ein zäher Kampf. Nur 51 haben mehr Notfallrücklagen als Kreditkartenschulden.

"Ein Mangel an Finanzkompetenz macht einen großen Teil dieser problematischen Gleichung aus", sagte Filippa Noghani, AVP of Marketing bei SoftServe und NYC Fintech Women Board Member. "Generative KI-Technologien schaffen vielversprechende Bildungsmöglichkeiten, insbesondere für Millennials, die am stärksten betroffene Generation, die in finanziellen Schwierigkeiten steckt und darum kämpft, in eine stabilere Position zu gelangen."

Mit NVIDIA ACE zu dem NVIDIA Riva für Sprach- und Übersetzungs-KI, NVIDIA NeMo für generative KI sowie die NVIDIA Omniverse Audio2Face-Anwendung gehören vereint Sage, der AI Pathfinder, Sprache und Gesichtsausdrücke in einer lebensechten Darstellung. Die kommunikativen Fähigkeiten des digitalen Avatars binden Benutzer in einen natürlichen und dynamischen Dialog ein, um die Konzepte von Risikotoleranz, Ausgabegewohnheiten, Anlagestrategien und finanziellen Zielen zu verstehen. Es werden Echtzeitinformationen über demografische Merkmale und Standorte gesammelt, die eine hochgradig individualisierte Beratung und Anleitung zu bestimmten Zielen ermöglichen, wie etwa dem Kauf eines Eigenheims.

"Generative KI eröffnet neue Wege für alle Arten von Unternehmen, aber für die Finanzdienstleistungsbranche bringt sie bahnbrechende Veränderungen", sagte Rishi Chohan, EVP, Head of BFSI and Retail North America bei SoftServe. "Sage, der AI Pathfinder, ist ein erster Schritt, um die Leistungsfähigkeit generativer KI-Lösungen zu demonstrieren und eine neue Ära der Finanzkompetenz einzuleiten, in der individualisierte Anleitungen und Ressourcen genutzt werden, die in der Vergangenheit für einen Großteil der Öffentlichkeit nicht verfügbar oder unerschwinglich waren."

"Vom verbesserten Kundenservice bis hin zu personalisierten Anlagezielen wird Generative AI nahezu alle Aspekte des Bankings verändern", sagte Malcolm deMayo, Global Vice President für Finanzdienstleistungen bei NVIDIA. "Wir arbeiten mit SoftServe zusammen, um digitale Avatar-Funktionen bereitzustellen, die ihren Kunden jederzeit und auf jedem Gerät ein ansprechendes Erlebnis auf höchstem Niveau bieten."

Sage revolutioniert das Kundenerlebnis durch intelligente Finanzeinblicke und umsetzbare Strategien, die auf den komplexen Bedarf von Banken, Fintechs, Startups und Finanzdienstleistern zugeschnitten sind. Gewinnen Sie einen ersten Eindruck von Sage, indem Sie sich dieses Video ansehen.

Sage, der AI Pathfinder, feiert sein Debüt vom 22. bis 25. Oktober auf der Money20/20 USA in Las Vegas, Nevada. Schauen Sie an Booth #13117 vorbei, um Sage in Aktion zu sehen, oder besuchen Sie diese Webseite für weitere Informationen.

ÜBER SOFTSERVE

SoftServe ist ein führender Anbieter von IT-Beratungs- und digitalen Dienstleistungen. Wir erweitern den Horizont neuer Technologien, um die komplexen geschäftlichen Herausforderungen von heute zu lösen und bedeutende Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen. Unsere unbegrenzte Neugier treibt uns dazu, die Kunst des Möglichen zu erforschen und neu zu erfinden. Kunden vertrauen SoftServe bei der Entwicklung und Umsetzung ausgereifter und innovativer Funktionen wie Digital Engineering, Daten und Analysen, Cloud und KI/ML.

Unser weltweiter Ruf basiert auf mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung erstklassiger digitaler Lösungen in außergewöhnlicher Geschwindigkeit durch erstklassige Ingenieurtalente für Unternehmensbranchen, darunter Hightech, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Biowissenschaften, Einzelhandel, Energie und Fertigung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website, unserem Blog, LinkedIn, Facebook, und X (Twitter).

