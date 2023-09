WorkBoard weitet GenAI-Fähigkeiten auf sein gesamtes Angebot zur Strategieumsetzung aus

WorkBoard, der führende Anbieter für die Umsetzung von Unternehmensstrategien, freut sich, seine Teilnahme am Early-Adopter-Programm "Workday AI Marketplace" bekannt zu geben.

Der Workday Marketplace bringt die besten KI-Lösungen von Workday und Partnern an einem zentralen Punkt zusammen, um es Unternehmen zu erleichtern, vertrauenswürdige KI-Lösungen zu finden. Auf dem Marktplatz werden KI- und ML-Apps angeboten, die die Zuverlässigkeitsstandards von Workday erfüllen und sich über APIs in Workday-Daten integrieren lassen oder über Workday Extend mit von Workday trainierten großen Sprachmodellen erstellt wurden.

"Wir freuen uns sehr, den Workday AI Marketplace als zentralen Bereich einzuführen, in dem Workday-Kunden innovative KI- und ML-Apps finden können, denen sie vertrauen können", sagte Sayan Chakraborty, Co-President von Workday. "Unsere Early-Adopter-Partner entwickeln einige der innovativsten Lösungen, die es derzeit auf dem Markt gibt und sie tun dies auf eine Art und Weise, die mit unseren Workday-Prinzipien für verantwortungsbewusste KI übereinstimmt. Gemeinsam mit diesen und vielen weiteren Partnern machen wir es unseren Kunden leicht, ihre Unternehmen sicher für die Zukunft zu gestalten."

Deidre Paknad, CEO und Mitbegründerin von WorkBoard, sagte: "WorkBoard freut sich, einer der ersten Partner dieser Initiative zu sein, die Unternehmen dabei helfen wird, GenAI schnell und vertrauensvoll einzusetzen, um so die Leistung von Organisationen, Teams und Einzelpersonen zu verbessern. Die Vertrauensgarantie beseitigt eine Barriere für Unternehmen, die schnell und in vollem Umfang von den Leistungs-, Produktivitäts- und Lernvorteilen von KI und ML in Lösungen wie denen von WorkBoard und Workday profitieren wollen."

Die neuesten GenAI-Funktionen von WorkBoard sparen Zeit und verbessern die Entscheidungsfindung

WorkBoard hat im Mai 2023 seinen OKR Co-Author mit eingebetteter GenAI vorgestellt, um Teams bei der schnellen Definition und Ausrichtung messbarer Ergebnisse zu unterstützen, indem es Informationen aus der Unternehmensstrategie, früheren Zielen und Ergebnissen sowie Nachbesprechungen im Team nutzt. Die meisten großen Unternehmen haben die Methode der Objectives Key Results (OKRs) für die Strategieausrichtung und -umsetzung während der Pandemie übernommen, um dezentrale Teams besser auf transformative Strategien auszurichten und einzubinden. Co-Author macht es für Organisationen viel einfacher, den vollen Nutzen von OKRs zu nutzen, um ihre Transformation zu beschleunigen.

WorkBoard erweitert im Zuge der Dynamik von Co-Author nun GenAI auf sein Angebot zur Strategieumsetzung mit den folgenden Fähigkeiten:

Erstellen von Statuszusammenfassungen für Teams, auf Scorecards und in monatlichen Geschäftsübersichten sofort in der richtigen Formulierung für verschiedene Zielgruppen um das Team zu mobilisieren oder dem Management zu berichten.

Clustern, Zusammenfassen von Themen und Vorschlagen von Maßnahmen aus Team-Brainstormings und OKR-Retrospektiven und anschließendes Einbringen vergangener Themen in zukünftige Diskussionen.

Unterstützung der Mitarbeiter beim Erkennen, warum sie vom Plan abgewichen sind und wie sie die Lücke in diesem Quartal schließen können.

Kein Aufbau von Fortschrittsdiagrammen und -grafiken sondern Erstellung dieser durch die Nutzung von Chat.

Vorschlagen besserer Möglichkeiten zur Formulierung oder Messung von Zielen und Schlüsselergebnissen.

Nutzen von Sprache und Chat, um strategische Ergebnisse, Schlüsselergebnisse und andere Informationen effizient in die Plattform zu stellen.

Zusammen mit der Fähigkeit von Co-Author, OKR-Entwürfe zu generieren, helfen diese neuen Funktionen Unternehmen, sich schnell auf Geschäftsergebnisse auszurichten, ihre Anstrengungen auf die wichtigsten Aufgaben zu konzentrieren und Umsetzungsprobleme effizienter anzugehen.

Laut McKinsey können 49 der Managementaufgaben, die von Managern der mittleren Ebene erledigt werden, mit generativer KI automatisiert werden. Unternehmen verlassen sich auf diese Manager, wenn es darum geht, die Richtung vorzugeben, Anstrengungen aufeinander abzustimmen, Hindernisse aus dem Weg zu räumen und Ergebnisse zu berichten, um die Unternehmensstrategien zu verwirklichen. Mit generativer KI in der WorkBoard Intelligent Enterprise Plattform können diese Manager jetzt äußerst effektiv und effizient arbeiten.

About WorkBoard

WorkBoard ist ein führender Anbieter von Software für die Umsetzung von Unternehmensstrategien und unterstützt Unternehmen weltweit bei der unternehmensweiten Abstimmung und Rechenschaftslegung. Intel, VMWare, Renault, AstraZeneca, National Grid, Accenture, 3M, Workday und viele andere vertrauen auf die Plattform, das Playbook und das Fachwissen von WorkBoard, um eine planbare profitable Strategieumsetzung zu erreichen. Mehr als 15.000 Personen sind in der Outcome Mindset Methodology für OKR-Coaching von WorkBoard zertifiziert und bilden eine lebendige Gemeinschaft von führenden Strategieexperten. Zu den Investoren des Unternehmens gehören unter anderem Andreessen Horowitz, SoftBank, GGV, Workday Ventures, Intel Ventures und Capitol One Ventures.

Quelle McKinsey: https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/the-organization-blog/middle-managers-hold-the-key-to-unlock-generative-ai

