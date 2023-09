Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Medienmitteilung: Zusammenarbeit zwischen Sensirion und AirTeq bei der Lancierung des neuen Raumluftqualitätsmonitors der Serie AirCheq Pro



28.09.2023 / 06:00 CET/CEST





Medienmitteilung 28.09.2023, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Schweiz

Zusammenarbeit zwischen Sensirion und AirTeq bei der Lancierung des neuen Raumluftqualitätsmonitors der Serie AirCheq Pro Sensirion und AirTeq freuen sich, ihre Partnerschaft für die Lancierung des Raumluftqualitätsmonitors AirCheq Pro bekannt zu geben. Diese Zusammenarbeit kombiniert die Präzision und Qualität der in der Schweiz hergestellten Sensoren von Sensirion mit dem Engagement von AirTeq, aussergewöhnliche Lösungen zur Messung der Luftqualität in Gewerbe- und Wohnbereichen anzubieten.

Stäfa, Schweiz / Culemborg, Niederlande - Sensirion und AirTeq haben sich zum Ziel gesetzt, qualitativ hochwertige Lösungen zur Messung der Luftqualität in Innenräumen anzubieten. Die AirCheq Pro Serie wurde speziell dafür entwickelt, umfassende Einblicke in das Innenraumklima zu gewähren. Ziel ist es, ein gesundes und angenehmes Wohn- und Arbeitsumfeld für die Gebäudenutzenden zu schaffen. Sie sollen feststellen können, in welchen Räumen Verbesserungsbedarf besteht und dabei unterstützt werden, fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Luftqualität zu treffen. Die AirCheq Pro Serie ist eine vielseitige Lösung, bei der Wohlbefinden und Gesundheit der Nutzenden im Vordergrund stehen. Ausserdem bieten die im Gerät enthaltenen Sensoren eine Reihe von Vorteilen.

Feuchte- und Temperatursensor: Die SHT4x-Serie von Sensirion zeichnet sich durch hochpräzise und zuverlässige Feuchte- und Temperatursensoren aus. Sie bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt. Die Sensoren basieren auf einem optimierten CMOSens®-Chip mit verringertem Stromverbrauch und erhöhter Genauigkeit. Sie sind dank der Blistergurtverpackung und der Eignung für Standard-SMD-Bestückungsprozesse ideal für hochvolumige Anwendungen. Feinstaubsensor: Das Umweltsensormodul SEN55 von Sensirion ist eine Sensorplattform zur präzisen Messung von Feinstaub. Dank proprietärer Algorithmen ermöglicht das Modul eine unkomplizierte Integration in verschiedene Anwendungen. So können Gerätehersteller wertvolle Projektzeit und Personalressourcen einsparen und sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren. Sensor zur Messung von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) und Stickoxiden (NOx): Der VOC- und NOx-Sensor von Sensirion bietet eine Lösung in Form von zwei Sensoren auf einem einzigen Chip. Das erleichtert die Integration und spart Entwicklungskosten. Diese beiden Sensorsignale ermöglichen das automatisierte Beseitigen von Luftschadstoffe in Innenräumen. Sensor zur Messung von Kohlenstoffdioxid (CO 2 ): Mit dem SCD4x bietet Sensirion einen miniaturisierten CO 2 -Sensor an, der durch hohe Genauigkeit, einen unübertroffenen Preis und kleinsten Formfaktor überzeugt. Die SMD-Bestückung ermöglicht eine kosten- und platzsparende Integration bei maximaler Designfreiheit. Durch die Blistergurtverpackung ist der SCD4x perfekt für hochvolumige Anwendungen. "Diese Partnerschaft ist Ausdruck unseres gemeinsamen Engagements für die Bereitstellung hochwertiger Lösungen zur Messung der Luftqualität in Innenräumen. Der Ruf von Sensirion als Hersteller einiger der fortschrittlichsten und zuverlässigsten Sensoren passt perfekt zum Engagement von AirTeq für den Komfort und die Gesundheit der Benutzenden. Durch die Integration der Sensoren von Sensirion in den AirCheq Pro wollen wir ein zuverlässiges und benutzerfreundliches Gerät zur Verfügung stellen, mit dem sie die Qualität ihrer Raumluft verstehen und verbessern können.", so Arie den Hartog, CEO von AirTeq. Über Sensirion - Experts for smart sensor solutions Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die für mehr Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort sorgen. 1998 gegründet, beschäftigt Sensirion heute am Hauptsitz in Stäfa (Schweiz) sowie in zahlreichen internationalen Niederlassungen rund 1'000 Mitarbeitende. Mit den Sensoren von Sensirion lassen sich unterschiedlichste Umweltparameter sowie Durchflüsse präzis und zuverlässig messen. Ziel des Unternehmens ist es, die Welt mit wegweisender Sensortechnologie smarter zu machen. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse von Kunden und Partnern aus der Automobilindustrie, Industrie, Medizintechnik und Unterhaltungselektronik ebenso wie hochwertige Produkte für die kosteneffiziente Massenproduktion. Mehr Informationen und aktuelle Kennzahlen auf www.sensirion.com . AirTeq revolutioniert die Art und Weise, wie wir die Luftqualität in unseren Innenräumen bewerten und verbessern können. Das Unternehmen hat Niederlassungen in den Niederlanden, den USA und in Abu Dhabi. Als führender Anbieter von Lösungen für die Überwachung und das Management der Luftqualität in Innenräumen in Echtzeit sorgt Airteq für ein gesundes Raumklima in Gebäuden. AirTeq verfügt über ein breit gefächertes Angebot von mehr als 100 verschiedenen Sensoren und bietet zahlreiche Anschlussmöglichkeiten wie WLAN, LoRaWAN, Modbus und BACnet. Damit eröffnet AirTeq seinen Kunden eine unvergleichliche Flexibilität bei der Integration in externe Systeme, beispielsweise in Gebäudemanagementsysteme. Mit dem AirTeq-Dashboard lassen sich wichtige Faktoren des Raumklimas, des Energieverbrauchs und der Raumnutzung detailliert erfassen. Die Berichterstattung über die Standardzertifizierung ebnet den Weg zur Erlangung von Leistungspunkten für bedeutende Gebäude- und Umweltzertifizierungen wie WELL, BREEAM und ESG. AirTeq revolutioniert die Art und Weise, wie wir die Luftqualität in unseren Innenräumen bewerten und verbessern können. Im Fokus stehen dabei Benutzerfreundlichkeit und Echtzeit-Datenzugriff. Weitere Informationen über das Unternehmen AirTeq und das umfassende Produktangebot finden Sie unter www.airteq.eu. Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: AirCheq Pro Visual





Ende der Medienmitteilungen